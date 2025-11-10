Mi cuenta

El Ideal Gallego

Mundo

Sarkozy: "La cárcel es como una pesadilla"

Efe
10/11/2025 11:01
Sarkozy, el día en que entró en la cárcel, acompañado de su mujer, Carla Bruni
Sarkozy, el día en que entró en la cárcel, acompañado de su mujer, Carla Bruni
TERESA SUAREZ / EFE

El expresidente francés Nicolas Sarkozy describió este lunes la cárcel "como una pesadilla" en su último alegato en videoconferencia antes de saber si el Tribunal de Apelación aceptará su solicitud de libertad, que le será comunicada hoy mismo.

Nicolás Sarkozy

Sarkozy entra en la prisión parisina de La Santé por la financiación de su campaña de 2007

Más información

"Quiero agradecer la humanidad excepcional del personal penitenciario porque ellos han convertido esta pesadilla de la cárcel en algo soportable", declaró Sarkozy desde la prisión de La Santé.

El Tribunal de Apelación anunció que comunicará su decisión sobre la solicitud de puesta en libertad del antiguo Jefe de Estado este mismo lunes a las 13:30 horas.

Te puede interesar

