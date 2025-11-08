Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Mundo

Zelenski pide a los europeos aumentar la presión sobre Rusia tras los nuevos ataques

Agencias
08/11/2025 12:09
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski
EFE

 El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió este sábado a los europeos aumentar la presión sobre Rusia e hizo un balance sobre nuevos ataques rusos en el curso del día con más de 450 drones y 45 misiles.

"Rusia lanzó más de 450 drones de ataque y 45 misiles de diversos tipos contra Ucrania. Y los objetivos de los terroristas siguen siendo los mismos: la vida civil, los edificios residenciales, nuestro sector energético y la infraestructura", dijo Zelenski en su cuenta de Facebook.

"Se necesitan sanciones para privar a Rusia de los medios para continuar la guerra que inició y que sigue prolongando. Agradecemos todas las medidas que ya han tomado nuestros socios, pero los ataques rusos demuestran que es necesario intensificar la presión", agregó.

Concretamente, Zelenski pidió una decisión europea para dedicar los activos rusos congelados a la defensa de Ucrania e intensificar las sanciones sobre el sector energético ruso.

"Debe haber una decisión europea sobre los activos rusos congelados, sanciones adicionales y apoyo y refuerzo para la defensa de Ucrania. Y por cada ataque de Moscú contra la infraestructura energética —dirigido a perjudicar a la población civil antes del invierno— debe haber una respuesta con sanciones dirigidas a toda la industria energética rusa, sin excepciones", subrayó.

Zelenski dijo que la energía nuclear rusa todavía no está sujeta a sanciones y pidió una mayor presión sobre el comercio de petróleo y gas.

"Esperamos decisiones relevantes de Estados Unidos, Europa y el G7. Gracias a todos los que están dispuestos a ayudar y actuar para proteger vidas", indicó.

Te puede interesar

El ideal gallego

Tellado advierte de que el peso de la ley caerá sobre el PSOE y su "número uno"
Agencias
El ideal gallego

Montero asegura que el Gobierno negociará “voto a voto” cada iniciativa para agotar la legislatura
Agencias
Amable Varela cumple 100 años

Amable Varela Quintián, la vecina de Betanzos que celebra sus 100 años
Redacción
Gran Recogida de Alimentos de Eroski

Último día para colaborar: estos son los supermercados donde puedes participar en la recogida del Banco de Alimentos
Josefa Prado