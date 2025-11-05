Putin plantea la posibilidad de reanudar los ensayos nucleares

El presidente de Rusia, Vladimir Putin

El presidente ruso, Vladímir Putin, encargó este miércoles al Gobierno que le presente un informe sobre la necesidad de reanudar los ensayos nucleares, después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, se planteara la posibilidad de realizar pruebas con armamento atómico.

Al mismo tiempo, Putin subrayó que el Kremlin se mantiene fiel a su política de no realizar dichos ensayos mientras otras potencias hagan lo mismo, según dijo durante una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Rusia transmitida en directo por televisión.