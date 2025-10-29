Imputan y encarcelan provisionalmente a dos sospechosos por el robo del Louvre en París

El jefe de la BRB, Pascal Carreau; la fiscal de París, Laure Beccuau; y el jefe de la OCBC, Jean-Baptiste Félicité EFE

Un juez de instrucción imputó a los dos detenidos por la Policía francesa por participar en el robo de joyas del Museo de Louvre del pasado 19 de octubre y decretó su prisión provisional, anunció este miércoles la Fiscalía de París.

En un comunicado, la Fiscalía detalló que ambos fueron formalmente acusados de "robo en banda organizada y asociación de criminales en vista de cometer un delito", cargos que pueden acarrear hasta 15 y 10 años de cárcel, respectivamente.

Los dos sospechosos, que estaban bajo custodia policial desde el pasado fin de semana, son dos hombres, uno de 34 años de nacionalidad argelina e instalado en Francia desde 2010 -arrestado en el aeropuerto Charles de Gaulle justo cuando intentaba embarcar a su país de origen-, y otro francés de 39 años y original de Aubervilliers, en las afueras de París.

Fingiendo ser unos operarios, ambos están acusados de penetrar en la Galería de Apolo del museo, gracias a una grúa que los elevó hasta un balcón, desde donde entraron en la galería de la que se llevaron joyas de la Corona francesa valoradas en 88 millones de euros (más de 102 millones de dólares), aunque su valor patrimonial es incalculable. Aún no se ha dado con el paradero de los tesoros sustraídos.

Durante su custodia policial desde el pasado domingo en los locales centrales de la Policía Judicial (PJ) de París, los dos sospechosos "reconocieron parcialmente los hechos", contó este mismo miércoles la fiscal de París, Laure Beccuau, en una rueda de prensa.

Beccuau explicó que fue determinante para el avance de las investigaciones las trazas de ADN de los dos hombres encontradas, detectadas en una de las motocicletas que el grupo utilizó en la fuga; y en el otro, en una de las dos vitrinas que se rompieron para robar las joyas, así como en algunos de los objetos abandonados por los ladrones en su huida.

Ambos sospechosos tenían antecedentes penales, uno de ellos por delitos de circulación y el otro por robo agravado, en concreto por tratar de sustrae un cajero automático estrellando un vehículo.

El robo del pasado 19 de octubre en el Louvre, considerado como el del "siglo" por los medios franceses, creó una lluvia de críticas hacia la dirección del museo y el ministerio de Cultura, al que achacan no haber protegido suficientemente una de las instituciones más emblemáticas del mundo.

Tanto la ministra de la Cultura, Rachida Dati, como la presidenta del Louvre, Laurence des Cars, se han visto obligadas a dar explicaciones ante los parlamentarios franceses para aplacar la consternación nacional e internacional provocada por el suceso.