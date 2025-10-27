Masivas protestas en campamentos saharauis contra el proyecto de EEUU para el Sáhara

Los campamentos de refugiados saharauis de la región argelina de Tinduf registraron este lunes masivas manifestaciones EFE

Los campamentos de refugiados saharauis de la región argelina de Tinduf registraron este lunes masivas manifestaciones contra la propuesta de resolución estadounidense que prioriza una autonomía marroquí para el Sáhara Occidental y que, previsiblemente, se votará en el Consejo de Seguridad de la ONU el próximo jueves 30 de octubre.

El Frente Polisario consideró que la propuesta de resolución redactada por Estados Unidos supone "una desviación muy peligrosa y sin precedentes de los principios del derecho internacional" que sustentan la cuestión saharaui desde la perspectiva de la "descolonización".

Miles de personas se manifestaron en los campamentos de refugiados levantados hace 50 años en el desierto argelino para acoger a quienes huían del Sáhara Occidental, coincidiendo con la Marcha Verde que lanzó Marruecos en 1975 tras la retirada de España.

"Nos hemos arrepentido de tantas palabras que no son verdaderas. Es el fin de las palabras y del cuento de mentiras, lo que queremos es un Sáhara libre. Intentamos luchar por nuestro país", declaró una joven manifestante, Lila Salama.

El representante del Frente Polisario en Asia, Ibrahim al Mujtar Boumokhrota, valoró el masivo encuentro en el campamento de El Aaiún, una de las cinco zonas que componen el asentamiento de refugiados, en el rechazo a "ser parte de una autonomía en el Estado de Marruecos".

"Marruecos es un poder ocupante. Ellos no tiene ningún derecho a decidir nuestro futuro. Pedimos al Consejo de Seguridad aprobar una resolución que respete la ley internacional y la legalidad y sobre ella decir que el pueblo tiene el derecho a la autodeterminación", consideró al Mujtar.

Hoy Rabat controla el 80% de esta excolonia española, sobre la que el Frente Polisario reclama un referendo de autodeterminación que incluya la independencia del territorio.

El Consejo de Seguridad de la ONU abordará el jueves la continuidad de la llamada Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso), establecida en 1991.

Según el Polisario, en función del borrador distribuido el 22 de octubre pasado y redactado por Washington, la resolución prioriza la autonomía dentro de las fronteras marroquíes relegando la celebración de un referendo, mientras que el movimiento independentista saharaui considera la futura votación un aspecto "innegociable".

El Frente envió el pasado jueves una carta a Rusia, que ostenta la presidencia de turno del Consejo de Seguridad, en la que advirtió de que "no participará en ningún proceso político ni de negociación basados en el contenido del proyecto de resolución" presentado.

Días antes, había abierto la puerta, mediante una carta enviada al secretario general de la ONU, António Gueterres, a unas negociaciones directas con Marruecos para alcanzar una solución "justa y duradera" en la que la autonomía marroquí constara entre las opciones de un referendo y que no fuera la "única" solución y la "impuesta".

En 2020, la Administración estadounidense de Donald Trump reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, que la ONU hasta ahora no ha validado y mantiene esta zona como "territorio no autónomo" pendiente de descolonización.

Los saharais han convocado nuevas protestas en los campamentos de refugiados para este martes.