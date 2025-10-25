León XIV recibe al primer ministro libanés antes de su viaje y esperan la paz en Oriente Medio

El papa León XIV EFE

El papa León XIV ha recibido este sábado en audiencia al primer ministro del Líbano, Nawaf Salam, antes del viaje que emprenderá a ese país, y durante la visita en el Vaticano se abordó la estabilidad y pacificación de Oriente Medio.

Junto a Salam, participó en la audiencia en el Palacio Apostólico el vice primer ministro, Tarek Mitri, y otros miembros de la delegación libanesa, según informó el Vaticano en un comunicado.

Acto seguido se reunieron con el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, y con el secretario de la Santa Sede para las Relaciones con los Estados, monseñor Paul Richard Gallagher.

Durante el encuentro en la Secretaría de Estado se destacó "con satisfacción" las "buenas relaciones bilaterales" entre Beirut y Roma, según la breve nota.

Asimismo, durante esta última audiencia, se ha "constatado las esperanzas del pueblo libanés por el proceso de reformas y estabilización" y se ha "compartido el deseo de que pronto se pueda llegar a una plena pacificación" de todo Oriente Medio.

La audiencia entre el pontífice y los gobernantes del Líbano se produce un mes antes del primer viaje apostólico de León XIV, muy deseado por su antecesor Francisco.

El viaje estará dividido en dos etapas entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre: primero a Turquía para conmemorar el 1.700 aniversario del Concilio de Nicea y después a Líbano.

El pasado 13 de junio, un mes después de su elección, León XIV recibió en audiencia al presidente libanés, Joseph Aoun.