El museo Louvre EFE

El museo del Louvre ha sido objeto este domingo por la mañana de un atraco en el que no ha habido heridos, ha anunciado la ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, y eso ha conducido a cerrar el museo durante toda la jornada.

En un mensaje en su cuenta de X, Dati ha señalado que el atraco se ha producido en el momento de la apertura del Louvre y que se ha desplazado hasta allí. En su cuenta de X, el museo se limita a indicar que va a estar cerrado este domingo "por razones excepcionales".

El robo, en solo siete minutos, permitió a los ladrones llevarse unas joyas en la galería Apolo del Museo del Louvre que tienen "un valor patrimonial e histórico incalculable", señaló el ministro francés del Interior, Laurent Núnez.

"Tengo una gran confianza en que muy rápidamente encontremos a los autores y sobre todo los bienes robados", declaró Núñez en una entrevista a la emisora France Inter en la que los primeros elementos apuntan a que los ladrones habían hecho prospecciones previas.

El ministro no quiso precisar cuáles son las joyas sustraídas, más allá de que estaban en la galería Apolo, pero Le Parisien indicó que fueron nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y de la colección de los reyes franceses, incluidos un collar, una diadema y un broche.

Lo que sí que explicó es que fueron tres o cuatro personas que penetraron en el museo utilizando un montacargas que les permitió subir hasta el primer piso.

Allí reventaron una ventana y se dirigieron a las vitrinas donde estaban las joyas y una vez con el botín huyeron en moto.

El titular de Interior insistió en que los ladrones "actuaron muy muy rápido", pero también en que las fuerzas del orden acudieron "inmediatamente", que están movilizadas y que en este tipo de sucesos su nivel de éxito es superior al 50 %.

Núñez acudió esta mañana, poco después del suceso, que tuvo lugar entre las 9.30 y las 10.00 (entre las 7.30 y las 8.00 GMT), al Museo del Louvre, adonde también fue la ministra de Cultura Rachida Dati.

El Louvre fue totalmente evacuado y va a estar cerrado durante todo el día, sobre todo "para preservar las pruebas" del robo con los que van a trabajar los investigadores, que tienen también imágenes de vídeovigilancia.

El ministro reconoció que "hay una fragilidad" en la seguridad de los museos franceses y por eso se lanzó un programa para mejorar la situación, y eso también afecta al Louvre.

Al mismo tiempo, quiso dejar claro que "no se puede impedir todo" y "no se puede esperar que el riesgo cero exista".

La Fiscalía de París, que es quien va a llevar las riendas de la investigación, abrió una investigación por robo en banda organizada y asociación de malhechores criminal.

El Louvre es el museo más visitado del mundo, con 8,7 millones de personas el pasado año.