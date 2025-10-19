Roban en el Louvre joyas de valor "incalculable"
El asalto duró siete minutos
El museo del Louvre ha sido objeto este domingo por la mañana de un atraco en el que no ha habido heridos, ha anunciado la ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, y eso ha conducido a cerrar el museo durante toda la jornada.
En un mensaje en su cuenta de X, Dati ha señalado que el atraco se ha producido en el momento de la apertura del Louvre y que se ha desplazado hasta allí. En su cuenta de X, el museo se limita a indicar que va a estar cerrado este domingo "por razones excepcionales".
El robo, en solo siete minutos, permitió a los ladrones llevarse unas joyas en la galería Apolo del Museo del Louvre que tienen "un valor patrimonial e histórico incalculable", señaló el ministro francés del Interior, Laurent Núnez.
"Tengo una gran confianza en que muy rápidamente encontremos a los autores y sobre todo los bienes robados", declaró Núñez en una entrevista a la emisora France Inter en la que los primeros elementos apuntan a que los ladrones habían hecho prospecciones previas.
El ministro no quiso precisar cuáles son las joyas sustraídas, más allá de que estaban en la galería Apolo, pero Le Parisien indicó que fueron nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y de la colección de los reyes franceses, incluidos un collar, una diadema y un broche.
Lo que sí que explicó es que fueron tres o cuatro personas que penetraron en el museo utilizando un montacargas que les permitió subir hasta el primer piso.
Allí reventaron una ventana y se dirigieron a las vitrinas donde estaban las joyas y una vez con el botín huyeron en moto.
El titular de Interior insistió en que los ladrones "actuaron muy muy rápido", pero también en que las fuerzas del orden acudieron "inmediatamente", que están movilizadas y que en este tipo de sucesos su nivel de éxito es superior al 50 %.
Núñez acudió esta mañana, poco después del suceso, que tuvo lugar entre las 9.30 y las 10.00 (entre las 7.30 y las 8.00 GMT), al Museo del Louvre, adonde también fue la ministra de Cultura Rachida Dati.
El Louvre fue totalmente evacuado y va a estar cerrado durante todo el día, sobre todo "para preservar las pruebas" del robo con los que van a trabajar los investigadores, que tienen también imágenes de vídeovigilancia.
El ministro reconoció que "hay una fragilidad" en la seguridad de los museos franceses y por eso se lanzó un programa para mejorar la situación, y eso también afecta al Louvre.
Al mismo tiempo, quiso dejar claro que "no se puede impedir todo" y "no se puede esperar que el riesgo cero exista".
La Fiscalía de París, que es quien va a llevar las riendas de la investigación, abrió una investigación por robo en banda organizada y asociación de malhechores criminal.
El Louvre es el museo más visitado del mundo, con 8,7 millones de personas el pasado año.
El robo en el Louvre, uno más en museos del mundo, aunque sobre todo se roban cuadros
El robo de unas joyas de gran valor este domingo en el Louvre de París, que ha ocasionado el cierre del museo más visitado del mundo, se suma a otros muchos hurtos de obras de arte, principalmente cuadros, que se han producido en pinacotecas y centros artísticos de todo el mundo.
También el pasado miércoles se anunció la desaparición del cuadro 'Naturaleza muerta con guitarra' (1919) del pintor malagueño Pablo Picasso, uno de los autores más codiciados por los ladrones en las últimas décadas. El cuadro ahora sustraído, de propiedad privada, salió de Madrid para ser expuesto en Granada, pero no llegó.
Otras joyas, manuscritos y obras de arte robadas:
- El 21 de agosto de 1911, un empleado del Museo del Louvre robó la pintura de 'La Gioconda', un hurto que se descubriría al día siguiente y sobre el que se llegó a interrogar a Apollinaire o a Picasso. Dos años después, a través de un marchante de arte, el ladrón, el italiano Vincenzo Peruggia, antiguo trabajador del Louvre y que quería devolver la obra a su país, sería detenido y el cuadro devuelto.
- El 18 de marzo de 1990 se produzco el robo de once obras maestras valoradas en 100 millones de euros, entre ellos varios Rembrandt, Degas, Manet y Vermeer en el museo Gardner de Boston (EE.UU.).
- Dos ladrones armados roban el 14 de abril de 1991 veinte cuadros de Van Gogh en el Museo Van Gogh de Ámsterdam, entre ellos 'Los Girasoles' y logran huir, aunque abandonaron el botín en un coche abandonado, de donde fueron recuperados media hora después.
- En 1999, Nikolái Zavadski y su esposa, Larisa, funcionaria del museo del Hermitage de Rusia, roban 226 piezas del Museo (iconos, esmaltes y joyas, obras de artistas de los siglos XVII,XVIII y XIX), valorados en medio millón de dólares, que fueron detectados en 2005 cuando el Museo hizo inventario. Zadvadski fue condenado en 2007 a cinco años y a pagar 280.000 dólares al museo.
- El 19 de septiembre de 2000, se roba el lienzo de Claude Monet 'La playa de Pourville', valorado en 5 millones de dólares, del Museo Nacional de Arte de Poznan, en Polonia, donde no existían cámaras de vigilancia. En 2010, la policía polaca recuperó el cuadro, oculto en una vivienda de Olkusz, en Polonia, y detuvo a un hombre de 47 años sospechoso del robo, que fue condenado a tres años de prisión.
- En agosto de 2001 se produjo el robo de 17 cuadros en el domicilio de la empresaria española Esther Koplowitz en Madrid. Entre las obras sustraídas: 'El Columpio' y 'La caída del burro', de Goya. La mayoría fueron devueltos gracias a la Policía entre 2001 y 2002.
- El 22 de agosto de 2004, dos hombres enmascarados penetraron en el Museo Munch de Oslo y a punta de pistola se hicieron con los cuadros 'El grito' y 'La Madonna', que serían recuperados dos años después.
- En la Biblioteca Nacional de España, en Madrid, roban en agosto de 2007 dieciséis láminas, entre ellas dos mapamundis de la edición incunable de la 'Cosmografía' de Ptolomeo. Fueron recuperados en Argentina y devueltos a Madrid.
- En julio de 2011 desaparece de la catedral de Santiago de Compostela (Galicia, España), el Códice Calixtino. El autor confeso del robo fue un electricista de la catedral que había sido despedido.
- En el hotel Carlton de Cannes se robaron en julio de 2013 joyas valoradas en 136 millones de dólares. El ladrón o ladrones se hicieron con 72 piezas, la mayoría joyas y piedras preciosas, pertenecientes a la joyería Laviev, que las exponía en la muestra 'Extraordinary diamonds' en un salón del hotel.
- Cinco obras de Francis Bacon fueron robadas en junio de 2015 en la vivienda madrileña de José Capelo, pareja y heredero del pintor irlandés, valoradas en más de 25 millones de euros.
- En 2021, unas cuentas de rosario que pertenecieron a María Estuardo, reina de Escocia entre 1542 y 1567, fueron robadas del castillo de Arundel, ubicado en el condado de West Sussex, en el sur de Inglaterra, junto con otros valiosos objetos.