El ataque israelí a un minibús en Gaza mata a once palestinos de la misma familia
El vehículo llevaba once civiles, incluyendo siete menores y dos mujeres, todos de la misma familia
Once gazatíes, entre ellos siete menores de edad y dos mujeres, murieron el viernes después de que el Ejército israelí bombardeara el minibús en el que se dirigían a su hogar en el barrio de Zeitún de la ciudad de Gaza, informó cerca de la medianoche el portavoz de la Defensa Civil de Gaza, Mahmud Basal.
"El vehículo cargaba once civiles, incluyendo siete menores y dos mujeres, todos de la misma familia. Habría sido posible advertirles o hablar con ellos de manera que no hubiera llevado a la muerte", recogió el comunicado de Basal.
En la tarde del viernes, el Ejército israelí disparó y atacó con artillería un minibús que se dirigía a Zeitún después de que este cruzara la denominada "línea amarilla", la demarcación imaginaria hasta que las tropas se retiraron cuando comenzó el alto el fuego en Gaza.
Preguntado por EFE, el Ejército aseguró que el vehículo era "sospechoso" y que se acercó a las tropas de forma que lo vieron como "una amenaza inminente hacia ellas". En este contexto, primero lanzaron "disparos de advertencia" contra la furgoneta y, después, "eliminaron la amenaza".
Hamás condenó este sábado la masacre, denunciando además que constituye una nueva violación del acuerdo de alto el fuego.
"Esto es un crimen total que revela la intención premeditada de la ocupación (israelí) de atacar a civiles indefensos sin justificación", asegura el grupo islamista en su comunicado.
Este protocolo de actuación del Ejército (las tropas pueden atacar cuando se sienten amenazadas y el método de aviso son disparos de advertencia) ha dado lugar a numerosas masacres de civiles en Gaza. Uno de los casos más conocidos, en marzo de este año, fue el asesinato de 15 rescatistas y paramédicos cuando se dirigían a una misión (así como los compañeros que acudieron a asistirles cuando desaparecieron) en Rafah, sur de Gaza.
Más de 30 palestinos han sido asesinados en Gaza por cruzar la denominada "línea amarilla" desde que se firmó el alto el fuego. En la mayoría de casos consultados por EFE al Ministerio de Sanidad del enclave, se trataban siempre de personas que intentaban volver a sus casas, de las que se habían visto desplazados.
El acuerdo firmado por Hamás e Israel establece que la tregua abarca a toda la Franja de Gaza y que el Ejército israelí debe retirarse hasta la "línea amarilla", pero eso no implica que el alto el fuego no rija tras ella, aunque el Ejército israelí ha invocado la legítima defensa y las amenazas a sus tropas para disparar contra palestinos en esa zona.
Israel identifica como Eliyahu Margalit el cadáver del rehén entregado por Hamás
El Centro de Medicina Forense Abu Kabir de Yafa (sur de Tel Aviv) identificó durante la noche el cadáver del rehén entregado por Hamás como perteneciente a Eliyahu Margalit, anunció la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, este sábado.
"Representantes del Ejército informaron a la familia del secuestrado Eliyahu Margalit de que su ser querido había sido devuelto a Israel y su identificación completada", recoge el comunicado.
Hamás entregó su cuerpo en la noche del viernes, tras haberlo exhumado ese mismo día.
Según otro comunicado del Ejército de Israel, Margalit fue asesinado el 7 de octubre de 2023 durante el ataque de las milicias gazatíes a territorio israelí, en el que mataron a casi 1.200 personas y tomaron 251 rehenes (vivos y muertos).
"Fue secuestrado de los establos de Nir Oz (una comunidad agraria próxima a la frontera con Gaza). Su muerte fue declarada el 1 de diciembre de 2023. Deja atrás una mujer, tres niños y un nieto", recoge el comunicado castrense.
La hija de Margalit, Nili, también fue secuestrada ese día, aunque fue liberada durante la primera tregua en Gaza, en noviembre de 2023.
Su cadáver fue recuperado ayer en Gaza, aunque Hamás no detalló dónde.
La cadena catarí Al Jazeera difundió imágenes de excavadores trabajando en busca del cuerpo de un rehén en Jan Yunis (sur de Gaza). Sin embargo, el diario israelí Yedioth Ahronoth apuntaba ayer a que estas búsquedas estaban dirigidas a encontrar a Amiram Cooper, cautivo que falleció, presuntamente, al colapsar el túnel en el que se encontraba en Jan Yunis.
Tras la salida del cuerpo de Margalit de Gaza quedan en el enclave 18 cuerpos de rehenes.