Un libro alega que Margaret Thatcher tuvo dos relaciones extramaritales

Margaret Thatcher Archivo

La ex primera ministra británica Margaret Thatcher habría tenido dos relaciones extramaritales a lo largo de su carrera política, según afirma la escritora Tina Gaudoin en su libro 'The Incidental Feminist', cuya presentación en el festival literario de Cheltenham recoge este miércoles 'The Times'.

De acuerdo con Gaudoin, Thatcher (1925-2013), casada con Denis Thatcher desde 1951, tuvo un romance al inicio de su trayectoria como diputada conservadora y otro ya durante su gobierno entre 1979 y 1990.

En el segundo caso, afirma que fue con su colega, también casado, Humphrey Atkins, ministro para Irlanda del Norte entre 1979 y 1981 y fallecido en 1996.

Gaudoin también menciona una "amistad extracurricular" con su jefe de relaciones públicas, Tim Bell, quien, según sus fuentes, le tocaba la rodilla durante cenas.

En declaraciones a 'The Times, que patrocina el festival de Cheltenham (oeste de Inglaterra), el biógrafo oficial de Thatcher, Charles Moore, dijo que, aunque conocía los rumores sobre Atkins, no existen pruebas concluyentes y calificó de "muy improbable" la versión sobre Bell.

Gaudoin relata asimismo que Denis Thatcher, quien públicamente siempre se mostró muy leal a su esposa, desarrolló una estrecha amistad con la exmodelo galesa Mandy Rice-Davies, tras la salida de la 'Dama de hierro' de Downing Street.

Este lunes se cumplieron cien años del nacimiento en Grantham (centro-este de Inglaterra) de Margaret Thatcher, que sigue siendo una figura reverenciada y muy influyente en los círculos conservadores británicos.