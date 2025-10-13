Trump proclama que “por fin tenemos paz en Oriente Medio”

Cumbre de la Paz en Sharm El-Sheij (Egipto) EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó ayer desde la ciudad egipcia de Sharm el Sheij que “por fin tenemos paz en Oriente Medio”, tras la firma, junto a sus homólogos egipcio, catarí y turco, del acuerdo que pone fin a la guerra en Gaza tras más de dos años.

“Hemos logrado lo que todos decían que era imposible. Por fin tenemos paz en Oriente Medio”, dijo el mandatario en un discurso durante una ceremonia que congregó a una treintena de líderes mundiales en Sharm el Sheij, en el sur de la península del Sinaí.

Trump, después del discurso del anfitrión egipcio Abdelfatah al Sisi, señaló que “este es el día en que personas de toda la región y del mundo han estado trabajando, esforzándose, esperando y rezando, pues han logrado cosas durante el último mes que considero realmente impensables”.

“Tras años de sufrimiento y derramamiento de sangre, la guerra en Gaza ha terminado. La ayuda humanitaria está llegando a raudales, incluyendo cientos de camiones cargados de alimentos, equipo médico y otros suministros, gran parte de los cuales han sido pagados por las personas presentes en esta sala”, dijo en referencia a la treintena de líderes mundiales que asistieron a la firma del acuerdo de paz.

Trump también afirmó que la segunda fase de las negociaciones para el acuerdo de Gaza ha comenzado. “Empezó. O sea, empezó, en lo que se refiere a la fase dos. Y, como saben, las fases están un poco entrelazadas. Pueden empezar a limpiar. Mirad Gaza...necesita mucha limpieza. Por eso, cuando hablé de los escombros en mi discurso, usé la palabra escombros. Son escombros multiplicados por diez. Pero vamos a hacer un buen trabajo”, afirmó el líder en la reunión bilateral con el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi.

Para la segunda fase que ha comenzado a negociarse se abordará la reconstrucción del enclave, así como el desarme del grupo palestino Hamás y la gobernanza de la Franja.

El líder estadounidense se unió a los jefes de Estado de Egipto, Abdelfatah al Sisi; de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, en la ceremonia de firma del acuerdo

Ante una mesa y con una treintena de líderes mundiales de fondo –entre ellos el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez–, los cuatro mandatarios pusieron su sello y levantaron el documento con el plan de Trump sobre el fin de la guerra iniciada el 7 de octubre de 2023.

“Fue un gran obstáculo. Pero todo salió tan bien que nadie podía creer que estuviéramos aquí, certificando y terminando todo, y todos estuvieran contentos. Nunca antes había visto tanta felicidad”, dijo Trump acompañado de sus homólogos de Egipto, Catar y Turquía y con el resto de líderes mundiales sentados en butacas ejerciendo de testigos de fondo.

El estadounidense afirmó que ha cerrado numerosos acuerdos antes, pero afirmó que “esto ha despegado como un cohete, y lo hizo desde el principio”, al tiempo que afirmó: “He escuchado durante años que este es el acuerdo más importante”.

Trump, que se deshizo en elogios con Al Sisi, Al Thani y Erdogan, afirmó que los mandatarios que le respaldan “son los líderes más grandes, los más poderosos, los más ricos”.

Por su parte, el presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, pidió a Israel que la firma del fin de más de dos años de guerra en la Franja de Gaza sea “una oportunidad para lograr la paz” en Oriente Medio.

“Aprovecho para hacer un llamamiento al pueblo israelí para que hagamos de este momento una oportunidad para lograr la paz: Extiendan las manos para implementar la paz”, dijo Al Sisi durante la ceremonia.

Asimismo, recordó que el plan debe ser implementado y su objetivo es abrir “el horizonte necesario” para materializar la solución de los dos Estados, que contempla la creación de un Estado palestino independiente, algo a lo que el Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se opone de manera frontal.

El líder republicano bromea con Sánchez sobre discrepancias del gasto en defensa durante la cumbre

Durante su discurso final, Trump, bromeó respecto a discrepancias con España en relación al gasto en defensa y preguntó al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, si “está trabajando ya en ello”. En mitad de un largo e inconexo discurso en el que Trump felicitó uno por uno a los líderes que asistieron a la reunión por su papel a la hora de acercar la paz en Oriente Medio, el mandatario estadounidense se refirió de forma distendida y en claro tono amistoso a España y a sus recientes declaraciones sobre la conveniencia de expulsar al país de la OTAN por su falta de compromiso a la hora de invertir en defensa.

Pocas horas antes, Sánchez y Trump protagonizaron un saludo cordial en el que ambos mostraron una sonrisa y se produjo en el momento de la llegada del estadounidense que se produjo con bastante retraso.

Trump provenía de su visita al Parlamento israelí (Kneset) donde fue recibido con ovaciones y aplausos constantes. En su discurso transmitió el mensaje de que con la firma del fin del conflicto entre Israel y Hamás empieza una nueva era de esperanza en Oriente Medio, que debe ser respaldada por más países de la región.

Incidió en que “esto no es solo el fin de una guerra, sino el fin de una era de terror y muerte y el comienzo de una era de fe, esperanza y de Dios”.