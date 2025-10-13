Hamás entrega a todos los rehenes vivos en Gaza

El rehén Eitan Horn conversa con un representante de las Fuerzas de Defensa de Israel EFE

El grupo islamista Hamás entregó a la Cruz Roja los 13 cautivos restantes en la Franja de Gaza, con lo que ya no quedan rehenes vivos en su poder, informaron los medios israelíes N12 y Ynet citando a este organismo.

Se trata de Nimrod Cohen (20), capturado desde un tanque cerca de la frontera con Gaza; Rom Braslavski (21) y Bar Kupershtein (23), secuestrados mientras trabajaban en el festival de música Nova, y Evyatar David (24), Maxim Herkin (37), Elkana Bohbot (36), Segev Kalfon (27) y Yosef Haim Ohana (24), capturados también en este festival.

Se trata de la segunda tanda de rehenes vivos liberados tras la puesta en libertad de 7 de los 20 que estaban en Gaza, y que ya están en territorio israelí.

Trump llega a Israel Abir Sultan / EFE

Trump llega a Israel para asistir a la entrega de rehenes El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este lunes a Israel para asistir a la entrega de los rehenes secuestrados por Hamás y participar en una sesión en el Parlamento (Knéset) en una visita de apenas unas horas. El presidente estadounidense fue recibido en el aeropuerto de Tel Aviv por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y por el presidente del país, Isaac Herzog, así como por miembros de la delegación estadounidense que ya se encontraban en Israel, encabezados por su yerno Jared Kushner y su hija Ivanka Trump. La llegada se produce cuando Hamás ya ha entregado a la Cruz Roja los primeros siete de los 20 rehenes vivos, que han sido trasladados a territorio israelí. El presidente estadounidense será trasladado a Jerusalén entre fuertes medidas de seguridad -la autopista que une esta ciudad con Tel Aviv se cortará al tráfico durante varias horas- y una vez en la ciudad santa se reunirá con familiares de los rehenes y dará un discurso en inglés ante el Parlamento. Trump tiene previsto mantener una reunión con las familias de los rehenes que han estado dos años cautivos tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y que en las últimas semanas han agradecido la intervención del presidente estadounidense para lograr la liberación de sus seres queridos. Incluso han abogado activamente para que el gobernante recibiera el premio Nobel de la Paz. Posteriormente, Trump tiene previsto continuar viaje desde Israel hacia la ciudad balneario egipcia Sharm el Sheij para asistir a la Cumbre de Paz, a la que asistirán más de treinta países, más de veinte de ellos representados por sus jefes de Estado o de Gobierno. Entre ellos el emir de Catar y el presidente de Turquía, que mediaron junto con Trump y el presidente egipcio, Abdelfatah Al Sisi, entre Israel y Hamás, así como el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer.

Una vez los reciba de manos de Cruz Roja, el Ejército llevará a los rehenes a la base de Reim, situada junto a la frontera con Gaza, donde se les realizará una evaluación de salud y podrán reunirse con sus familias.

De ahí, serán trasladados en helicóptero a tres hospitales de las afueras de Tel Aviv: diez al Hospital Sheba, cinco al Beilinson y otros cinco al Ichilov.

También se espera la entrega este lunes de los cuerpos de los 28 rehenes muertos que siguen en Gaza, pero se desconoce si Hamás podrá facilitar en un primer momento los restos de todos ellos, ya que parte de ellos no han podido ser localizados.

Los Cruz Roja entregará los restos mortales a las tropas en Gaza y dentro del enclave palestino tendrá lugar una "breve ceremonia" y rezo judíos, antes de trasladarlos en ataúdes a territorio israelí, donde irán al instituto forense Abu Kabir de Tel Aviv para su identificación.