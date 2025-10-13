Mi cuenta

Mundo

Hamás confirma la liberación de 20 rehenes en manos del grupo

Efe
13/10/2025 08:38
JERUSALÉN (ISRAEL), 08/02/2025.- Los tres rehenes liberados este sábado por Hamás en la Franja de Gaza, Or Levy (d), Ohad Ben Ami y Eli Sharabi, ya están en territorio israelí, confirmó este sábado el Ejército de Israel, y han sido trasladados a un hospital. EFE/ Haim Tzach / GPO SÓLO USO EDITORIAL / SÓLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
EFE/ Haim Tzach / GPO

El brazo armado de Hamás, las Brigadas de Izz ad-Din al-Qassam, anunció este lunes la liberación de 20 rehenes en manos del grupo, como parte del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza.

"Las Brigadas Al-Qassam y la resistencia en la Franja de Gaza liberan a 20 prisioneros retenidos por la resistencia, como parte de las medidas para implementar la primera fase del plan de Trump para detener la guerra en la Franja de Gaza", indicó la organización en un comunicado.

