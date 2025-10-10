El ejército de Israel da por completada la primera fase del repliegue pactado con Hamás

Varias personas caminan entre escombros en la ciudad de Gaza Mohammed Saber/EFE

El ejército de Israel anunció que el acuerdo de alto el fuego alcanzado con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza entró en vigor a las 12.00 horas (las 11.00 hora española), tras completar su primera fase del repliegue en el marco del acuerdo alcanzado al hilo de la propuesta presentada la semana pasada por el presidente de Estados Unidos.

El portavoz en árabe del ejército israelí, Avichai Adrai, recalcó en sus redes sociales que las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se encuentran ya “en las nuevas líneas de despliegue operativo, a partir del acuerdo de alto el fuego y retorno de los secuestrados”.

Asimismo, dijo que “las fuerzas de las FDI en el Mando Sur están desplegadas en la zona y seguirán operando para eliminar cualquier amenaza inmediata”, tras los ataques de las últimas horas en medio de su repliegue y sin que Hamás se haya pronunciado por ahora sobre la entrada en vigor del alto el fuego.

El propio Avichai recordó que “las tropas permanecerán desplegadas en zonas específicas de la Franja de Gaza” y exigió a la población que “no se acerquen a ellas hasta nuevo aviso”. “Acercarse a ellas supone un peligro”, advirtió, en un mensaje en el que dice que “busca evitar fricciones y malentendidos”.

“Se permite el movimiento del sur al norte de la Franja de Gaza a través de la carretera Al Rashid y la calle Saladino”, especificó, las dos principales rutas en la Franja, lo que permitirá el retorno de los miles de desplazados hacia el sur a causa de la reciente ofensiva a gran escala contra la ciudad de Gaza (norte).

Por su parte, el ministro del Interior gazatí indicó en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que sus fuerzas “empezarán a desplegarse en las zonas de las que se han retirado las fuerzas de ocupación”.

“Trabajarán de forma diligente para restaurar el orden y abordar el caos que la ocupación ha intentado causar durante los últimos dos años”, explicó.

La oficina de prensa de las autoridades gazatíes pidió a la población que “coopere” y “muestre disciplina” con el objetivo de “garantizar el éxito de la fase de recuperación tras el acuerdo de alto el fuego y cese de la guerra de exterminio” para “acelerar y facilitar los esfuerzos de entregar servicios al pueblo y garantizar un retorno gradual y ordenado de la vida de una forma que beneficie los intereses de todos”.

El ejército israelí se está preparando también para recibir a los rehenes que Hamás liberará en las próximas 48 horas, anunció este el portavoz castrense Effie Defrin. “Nos estamos preparando para recibir a los rehenes con sensibilidad, responsabilidad y gran anticipación. Seguimos acompañando a las familias de los secuestrados y manteniéndonos en estrecho contacto con ellas”, aseguró. La liberación debe realizarse de forma segura y digna, subrayó por su parte el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), actor clave en estas operaciones, que ya está preparado para su participación.

Mientras, El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo en un videomensaje que las siguientes fases del plan del alto el fuego tras la entrega de rehenes incluyen que Hamás entregue sus armas y que la Franja de Gaza sea desmilitarizada, incluso mediante el uso de la fuerza.

Netanyahu halagó también las decisiones que ha tomado lo largo de lo que la ONU ha calificado en repetidas ocasiones de “genocidio” durante los dos años en que el ejército israelí ha arrasado la Franja y causado más de 67.000 personas muertas, en su mayoría niños.

Las diversas facciones palestinas se reunirán “en los próximos días” en El Cairo para un “diálogo palestino integral” y debatir “cuestiones cruciales del futuro de la causa palestina” como la administración de la Franja de Gaza y el “desarme” de Hamás, que también estará presente en el encuentro.

Así lo indicaron fuentes palestinas que pidieron el anonimato dada la sensibilidad del tema, y que señalaron además que fue Egipto quien cursó las invitaciones a participar en la conferencia, aún sin fecha “por motivos relacionados con algunos preparativos para la implementación de la primera fase del alto el fuego”.