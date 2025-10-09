Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Mundo

Sánchez y Feijóo celebran el acuerdo entre Israel y Hamás sobre el plan de paz para Gaza

Efe
09/10/2025 10:59
Ciudadanos israelíes celebran el acuerdo de paz
Ciudadanos israelíes celebran el acuerdo de paz
EFE

 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han celebrado este jueves el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás sobre el plan de paz para Gaza.

Sánchez en un mensaje en X ha confiado en que éste sea el comienzo de una paz justa y duradera y ha subrayado que "ahora toca dialogar, asistir a la población civil y mirar al futuro".

"Con esperanza, pero también con justicia y con memoria para que las atrocidades vividas no se vuelvan a repetir jamás", ha deseado el jefe del Ejecutivo.

También en X, el presidente del PP ha destacado que el plan de paz "parece que empieza a dar frutos" y el alto el fuego y la liberación de rehenes y presos avanzan.

En este sentido, ha advertido de que el plan debe cumplirse en su totalidad con la convicción de que "el acuerdo y la paz son posibles".

Esta madrugada el Gobierno de Israel y Hamás han aceptado la primera fase del plan de Trump para la Franja de Gaza propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump, comprometiéndose a liberar a los rehenes tras más de dos años de guerra a cambio de presos palestinos y a una retirada parcial del ejército israelí.

Te puede interesar

Thairy Rodríguez Studio de Uñas

La pareja de un jugador del Deportivo abre un centro de uñas en A Coruña
Andrea López Ramos
La delegada de la Xunta, Belén do Campo, en las jornadas de APEM en la sede de Abanca

La red de la salud mental en A Coruña: ocho centros, diez viviendas y una unidad de empleo
Lucía Crujeiras
El ideal gallego

Un hombre acepta dos años de prisión por violar a una mujer en Oleiros
EP
XX Edición de la Semana de la Prevención

A Coruña celebra la Semana de la Prevención
Abel Peña