Sánchez y Feijóo celebran el acuerdo entre Israel y Hamás sobre el plan de paz para Gaza

Ciudadanos israelíes celebran el acuerdo de paz EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han celebrado este jueves el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás sobre el plan de paz para Gaza.

Sánchez en un mensaje en X ha confiado en que éste sea el comienzo de una paz justa y duradera y ha subrayado que "ahora toca dialogar, asistir a la población civil y mirar al futuro".

"Con esperanza, pero también con justicia y con memoria para que las atrocidades vividas no se vuelvan a repetir jamás", ha deseado el jefe del Ejecutivo.

También en X, el presidente del PP ha destacado que el plan de paz "parece que empieza a dar frutos" y el alto el fuego y la liberación de rehenes y presos avanzan.

En este sentido, ha advertido de que el plan debe cumplirse en su totalidad con la convicción de que "el acuerdo y la paz son posibles".

Esta madrugada el Gobierno de Israel y Hamás han aceptado la primera fase del plan de Trump para la Franja de Gaza propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump, comprometiéndose a liberar a los rehenes tras más de dos años de guerra a cambio de presos palestinos y a una retirada parcial del ejército israelí.