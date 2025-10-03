Hamás acepta el plan de paz de Trump y liberará a los rehenes

Una nube de humo se levanta en ciudad de Gaza tras un bombardeo israelí - EFE

El grupo islamista palestino Hamás ha decidido liberar a todos los rehenes israelíes bajo los términos expresados por el presidente estadounidense, Donald Trump, y señaló su disposición a negociar los detalles del acuerdo de paz.

Al Jazeera informó de que el grupo terrorista entregó su respuesta a los mediadores y aceptó discutir los puntos del plan. Además liberará a todos los rehenes inmediatamente, los que quedan vivos y los cuerpos de los fallecidos. En este sentido añadieron que están listos para “entablar de inmediato negociaciones a través de intermediarios para discutir los detalles del intercambio”.

Hamás también aseguró que está listo para “traspasar la administración de la Franja de Gaza a un grupo palestino de (tecnócratas) independientes basado en el consenso y con apoyo árabe e islámico”.

Pese a esto advirtieron de que algunos elementos del plan requerirán ser negociados a posteriori.

Pocas horas antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump había amenazado con desatar “un infierno como nunca antes se ha visto” si el grupo islamista no cedía a sus exigencias.

Trump, que el lunes expuso un plan de 20 puntos para tratar de zanjar el conflicto y hasta ayer no había puesto un calendario concreto, advirtió de que era la “última oportunidad”.

“Habrá paz en Oriente Próximo, de una manera u otra”, sentenció en un mensaje publicado ayer en su red Truth Social.

El presidente afirmó que como “represalia” por los atentados del 7 de octubre de 2023 Hamás ya perdió a 25.000 miembros y, “la mayoría” de los que aún quedan con vida, “están rodeados y atrapados militarmente”. “A la espera de que diga la palabra ‘adelante’ para que sus vidas se extingan rápidamente”, añadió.

En este sentido, señaló que la propuesta que está ahora sobre la mesa permite a los miembros de Hamás “seguir con vida” y reclamó la entrega inmediata de todos los rehenes, “incluidos los cuerpos de los muertos”.

Trump se dirigió también a los “palestinos inocentes” para que “abandonen inmediatamente la zona” –en aparente alusión a la ciudad de Gaza– y se fuesen a “partes más seguras” de la Franja, en línea con los avisos lanzados desde hace varias semanas por el Gobierno de Benjamin Netanyahu y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).