Muere un voluntario español de 38 años en el Ejército de Ucrania en una misión de rescate de heridos

Brigadista en Kostiantynivka, en la región de DonetskEFE

Un hombre de 38 años, vecino del municipio de Villapalacios (Albacete) y voluntario en el Ejército de Ucrania desde octubre de 2024, falleció el sábado 20 de septiembre en el frente con Rusia cuando realizaba una misión de rescate de heridos, según ha informado el ayuntamiento de la localidad albaceteña.

El teniente de alcalde del municipio, José Luis García, ha confirmado a Europa Press que el consistorio está trabajando "lo más rápido posible" y han puesto "todo su empeño" para repatriar el cuerpo de Juan Luis Amador, el voluntario español y vecino del pueblo fallecido mientras ofrecía tareas de asistencia y defensa en el frente en Ucrania.

"Estamos trabajando todos los que podemos para que Juan Luis vuelva con nosotros y esté con sus seres queridos", ha comentado García, notablemente afectado por la noticia del fallecimiento del voluntario, que "ha caído en el pueblo como un jarro de agua fría".

Por su parte, Exteriores ha detallado que la embajada de España en Kiev está en contacto con las autoridades ucranianas para recabar toda la información y confirmación de los hechos y, en su caso, prestar la asistencia consular necesaria a sus familiares.

Homenaje tras repatriar el cuerpo

Según ha detallado el consistorio, una vez el cuerpo regrese a Villapalacios el ayuntamiento plantea organizar un homenaje, pero de momento, se enfrentan a las dificultades técnicas y burocráticas de la repatriación.

"Estamos en contacto con las embajadas desde el primer momento, pero hay una larga cola de espera para las repatriaciones y el proceso es muy complejo. Esto nos viene de sopetón y no tenemos experiencia", ha explicado García.

La noticia llegó al pueblo el sábado pasado, pocas semanas después de que Juan Luis visitara a su familia a principios de septiembre en el municipio.

"Estuvo con nosotros antes de las fiestas patronales. Era un chaval excepcional y amable, una persona que como decimos aquí nunca ha hecho un ruido", ha recordado el teniente de alcalde.

Amador se incorporó a las filas del Ejército ucraniano en octubre pasado, según ha informado el Ayuntamiento, debido a su larga experiencia como militar español y motivado por "su corazón de soldado".

Tras varios meses desplegado, el voluntario decidió renovar su contrato en Ucrania y regresó a filas a mediados de septiembre, falleciendo el pasado sábado mientras ofrecía tareas de asistencia y defensa en el frente.