El candidato al Congreso de ERC, Gabriel Rufian, durante la rueda de prensa este domingo en la sede de su partido en Barcelona EFE

El cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián, ha llamado este domingo a la unidad del catalanismo para "defenderse" y ha señalado que es "una mala noche para la democracia" por la victoria de PP y Vox, pese al crecimiento de Esquerra, que ha subido cuatro escaños y es segunda fuerza en Cataluña.

"Hago un llamamiento, empezando por mi partido, que ha demostrado que es la izquierda nacional de este país, para que aglutine a cualquiera con un mínimo de sensibilidad catalanista para hablar, para reflexionar, para defendernos. Porque lo que viene es muy bestia. E irán a por nosotros", ha indicado Rufián en una comparecencia en solitario.

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El candidato ha señalado que "el resultado es extraordinario", pero que no pueden estar contentos: "Seríamos unos marcianos si dijéramos lo contrario. Hoy están contentos Milei, Trump, Netanyahu, Abascal, Ayuso, Orriols... lo peor que hay en este mundo".

Rufián ha lamentado que, a pesar de los buenos resultados de ERC, no se ha logrado el objetivo de evitar un Gobierno del PP y Vox, pero ha prometido confrontarlo.

"Este mensaje es para PP, para Vox y para Aliança Catalana: nos tendréis enfrente. Es nuestra historia. No sabemos hacer otra cosa que defender Cataluña y trabajar por su gente. Y es lo que haremos".