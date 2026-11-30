Rufián llama a la unidad del catalanismo tras una "mala noche" pese al crecimiento de ERC
El cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián, ha llamado este domingo a la unidad del catalanismo para "defenderse" y ha señalado que es "una mala noche para la democracia" por la victoria de PP y Vox, pese al crecimiento de Esquerra, que ha subido cuatro escaños y es segunda fuerza en Cataluña.
"Hago un llamamiento, empezando por mi partido, que ha demostrado que es la izquierda nacional de este país, para que aglutine a cualquiera con un mínimo de sensibilidad catalanista para hablar, para reflexionar, para defendernos. Porque lo que viene es muy bestia. E irán a por nosotros", ha indicado Rufián en una comparecencia en solitario.
El candidato ha señalado que "el resultado es extraordinario", pero que no pueden estar contentos: "Seríamos unos marcianos si dijéramos lo contrario. Hoy están contentos Milei, Trump, Netanyahu, Abascal, Ayuso, Orriols... lo peor que hay en este mundo".
Rufián ha lamentado que, a pesar de los buenos resultados de ERC, no se ha logrado el objetivo de evitar un Gobierno del PP y Vox, pero ha prometido confrontarlo.
"Este mensaje es para PP, para Vox y para Aliança Catalana: nos tendréis enfrente. Es nuestra historia. No sabemos hacer otra cosa que defender Cataluña y trabajar por su gente. Y es lo que haremos".