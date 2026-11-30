La cabeza de lista de Junts al Congreso por Barcelona, Miriam Nogueras, comparece tras conocerse los resultados de las elecciones generales EFE

Junts ha obtenido este domingo sus peores resultados históricos en unas elecciones generales, al pasar de siete a cinco diputados, y afronta ahora un escenario con un posible gobierno de PP y Vox -en el que no tendrá la llave de la gobernabilidad- del que responsabiliza al presidente español, Pedro Sánchez, y a su "incapacidad de gobernar".

"El próximo Gobierno español de derechas es responsabilidad directa del fracaso de Pedro Sánchez", ha sostenido la candidata de Junts al Congreso, Miriam Nogueras, en una comparecencia desde un hotel de Barcelona con el 98,46% escrutado, con el que Junts -penúltima fuerza en Cataluña- pierde la representación en Tarragona y su segundo diputado en Girona, tras cosechar el 10,06% de los votos en la comunidad.

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En 2023, los siete diputados de Junts -que entonces obtuvo el 11,2% de los votos- fueron clave para investir a Sánchez, pese a suponer un descenso de un diputado respecto a sus resultados en las elecciones de noviembre de 2019 (cuando lograron 8 escaños y un 13,68% de los votos).

"No hemos podido retener los siete diputados. No son, por tanto, los resultados que queríamos. No son unos buenos resultados para Junts y, sobre todo, para Cataluña. Hoy en España ha ganado la derecha y la extrema derecha española y esta es una muy mala noticia para Cataluña", ha señalado.

La candidata de Junts ha afirmado que "la campaña del miedo no ha frenado a la extrema derecha, al contrario, la ha estimulado y le ha dado alas" y ha añadido que quienes han basado en eso su campaña "han fracasado".