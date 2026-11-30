Feijóo (2d), acompañado por Borja Sémper (i), Miguel Tellado y Isabel Díaz Ayuso, celebra los resultados electorales este domingo en la sede popular en Madrid EFE

Alberto Núñez Feijóo, candidato a las elecciones generales del 29-N por el Partido Popular, ha asegurado este domingo que España ha hablado claro en las elecciones de este 29-N, el PP ha vuelto a ganar y se ha conseguido "derribar el muro" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Feijóo se ha dirigido de esta forma a los militantes y simpatizantes congregados a las puertas de la sede nacional del PP, y ante todos ellos ha prometido gobernar para todos los españoles y dejarse llevar solo por el interés general.

"Aquí no sobra nadie", ha proclamado el presidente del PP, quien dirigiéndose también a todos los españoles ha afirmado: "No les vamos a fallar".

Asismimo, adelantó que este lunes mismo estará en la sede nacional de su partido concretando, "con humildad", las líneas maestras del que será su gobierno, tras ganar las elecciones generales con un resultado que le permite llegar a la Moncloa con el apoyo de Vox.

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"Vamos con fuerza, vamos con ganas, tenemos esta noche, solo esta noche, para disfrutar", ha dicho Feijóo desde el balcón de la calle Génova de Madrid ante cientos de militantes y simpatizantes, rodeado de dirigentes del PP.

Núñez Feijóo ha afirmado que mañana volverá a la sede para preparar el futuro del país y concretar las "líneas maestras" que va a exponer en las Cortes y ha asegurado que lo hará con "humildad" y con "ilusión".

"Siempre lo he hecho así y siempre lo haré hasta el último instante de mi responsabilidad", ha señalado el presidente del PP, que ha prometido "trabajo", "seriedad", "respeto" y "gestión" y "no milagros" y ha admitido que podrá equivocarse, "seguro que sí", pero rectificará.

Acompañado, entre otros por Isabel Díaz Ayuso y Miguel Tellado, dijo que intentaría "gobernar para todos", finalizó su presentación bromeando, diciendo que "sobre esta campaña se va a rodar una serie... que se va a llamar Anotop At".