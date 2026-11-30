El presidente del PNV Aitor Esteban durante la rueda de prensa ofrecida para valorar los resultados electorales en la sede central de su partido este domingo EFE

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha reconocido el "mal resultado, sin paliativos" de su partido en las elecciones generales, que ha achacado a la "polarización extrema" en una dinámica entre "bloque A o bloque B", y ha advertido de que tendrá que "hacer frente a un Gobierno duro" y una "defensa de Euskadi muy seria".

"Hay que aceptarlo, es un mal resultado", ha admitido Esteban en una comparecencia en la sede del PNV en Bilbao, acompañado por el lehendakari, Imanol Pradales, los cabezas de lista al Congreso por Gipuzkoa, Bizkaia y Álava, Maribel Vaquero, Idoia Sagastizabal y Gorka Urtaran, respectivamente, y miembros de la Ejecutiva del partido.

En los comicios celebrados este domingo, el PNV continúa la tendencia a la baja ya mostrada en las pasadas elecciones generales de julio de 2023 y posteriormente en las autonómicas de 2024. Ha perdido dos de sus cinco escaños en el Congreso, por lo que por primera vez desde la llegada de la democracia no contará con grupo propio en el Congreso, y también sus cuatro senadores.

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La formación jeltzale ha quedado en tercera posición, por detrás del PSE-EE, que ha sumado dos diputados respecto a los comicios de 2023, hasta alcanzar los 7, y EH Bildu, que ha pasado de 5 a 6, aunque ha sido la fuerza más votada.

En su intervención, Aitor Esteban ha reconocido que las elecciones a las Cortes Generales "siempre son complicadas" para su partido y que este año lo han sido "aún más" debido a la "polarización extrema" que ha convertido estos comicios "en una especie de elecciones presidenciales" entre "o bloque A o bloque B".

"No hemos podido o no hemos sabido incorporar al debate nuestra propuesta y nuestra trayectoria", ha lamentado, lo cual, ha matizado, "tampoco puede ser una excusa".