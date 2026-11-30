El presidente del PP Alberto Núñez Feijóo celebra los resultados electorales este domingo en la sede del partido en Madrid. EFE

Las elecciones generales celebradas este domingo abren la puerta a la posibilidad de que la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como presidente del Gobierno sea en torno a la festividad de Reyes en caso de que su partido logre un pacto rápido con Vox.

La fecha de la constitución de los nuevos Congreso y Senado se sabe de antemano porque, tal y como determina la Constitución, debe incluirse en el decreto de convocatoria de las elecciones.

El artículo 68 del texto constitucional obliga a que la formación de las nuevas Cortes se haga en el plazo de veinticinco días desde la jornada electoral, y en este caso ese plazo acabaría el 24 de diciembre.

Por tanto, la víspera de que concluya es cuando se ha fijado que los diputados y senadores elegidos decidan quiénes serán los presidentes de las nuevas cámaras y quiénes les acompañarán en los puestos de las mesas de las dos instituciones parlamentarias.

De forma previa, se habrán sucedido las negociaciones entre los partidos para esos nombramientos, y los acuerdos a los que lleguen pueden dar una idea de los que pueda haber también para la investidura de un presidente de Gobierno.

A tenor de los resultados, serán PP y Vox los que deberán ultimar un pacto para que el líder de los populares se convierta en el nuevo jefe del Ejecutivo, y si llegan ya con ese acuerdo a la constitución de las Cortes, los acontecimientos pueden precipitarse.

Feijóo dice que España ha hablado claro: el PP ha vuelto a ganar y ha derribado el muro Más información

De hecho, una vez constituido el Parlamento, el rey puede comenzar las consultas con los representantes de los partidos para proponer un candidato a presidente.

Dado que el 23 de diciembre es miércoles y los dos días siguientes, los de Nochebuena y Navidad, enlazan con el fin de semana, las primeras fechas que tiene Zarzuela para llamar a esas consultas serían del 28 al 30 de diciembre.

En caso de que así fuera, Felipe VI propondría al candidato, y debido también a que fin de año y Año Nuevo preceden a un fin de semana, la sesión de investidura más temprana podría convocarse para el 4 y 5 de enero.

Dando por hecho un acuerdo PP-Vox, en esa fecha podría ser la investidura de Feijóo al lograr la mayoría absoluta.

Pero habría un inconveniente. Feijóo podría jurar su cargo el día de Reyes, pero aún no habrían tomado posesión de sus cargos sus ministros y, en esa jornada, se celebra la Pascua Militar en un acto presidido por el rey en el Palacio Real.

Eso obligaría a que él acudiera como presidente del Gobierno pero sería la actual titular de Defensa, Margarita Robles, quien tendría que acudir en funciones.

Para evitar esa circunstancia, podría decidirse que la sesión de investidura fuera después de la festividad de Reyes, y en ese caso las fechas más tempranas serían el 7 y 8 de enero. Inmediatamente después llegaría la formación del nuevo Ejecutivo.

En cualquier caso, no hay ningún plazo límite para esa investidura.