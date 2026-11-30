La candidata al Congreso por Frente Amplio, Ada Colau, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este Domingo en la sede de su partido en Madrid EFE

La cabeza de lista de Frente Amplio este 29-N, Ada Colau, ha hecho un llamamiento a que todas las fuerzas progresistas trabajen juntas "desde ya" para ganar "a la ola reaccionaria" en las próximas elecciones, tras conocer los resultados en la noche electoral en la que su formación ha logrado 10 escaños.

En una comparecencia en el Espacio Larra de Madrid, donde Frente Amplio ha seguido el escrutinio, Colau ha señalado que ha habido un "cambio de ciclo" en España, con la mayoría absoluta de PP y Vox, y que "claramente el bloque progresista ha perdido las elecciones".

En su opinión, esto demuestra que hay "un deseo de cambio en este país" y ha asegurado que en Frente Amplio comparten ese anhelo, pero considera que "ese futuro pasa por ampliar derechos y libertades, no por recortarlos".

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"Así que nos ponemos a trabajar desde ya con la mano extendida, con humildad, con generosidad, con fraternidad, extendiendo la mano a todas las formaciones progresistas de este país para desde ya coordinarnos y generar esa alternativa ilusionante que la sociedad está esperando de nosotras", ha añadido.

En este sentido, y en alusión de nuevo a las "izquierdas plurales", ha declarado que gran parte de la sociedad les ha encomendado la tarea de hablar entre ellas, coordinarse, dialogar y "hacer una estrategia para revertir estos resultados lo antes posible".

"Lo dijimos durante la campaña y lo repetimos hoy: no hemos venido a rendirnos, no hemos venido a bajar los brazos, no le vamos a fallar a la gente", ha subrayado la candidata, que cree que en el resultado del 29N ha influido "un ciclo global donde ha habido una fuerte ola reaccionaria".

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Colau, recibida entre aplausos, ha comparecido flanqueada por el ministro y portavoz de campaña de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, y por el cabeza de lista por Madrid, Emilio Delgado, junto a otros candidatos y representantes de los partidos que integran la coalición heredera de Sumar, todos ellos con semblante serio.

En su intervención, en la que ha reconocido que están "tristes", ha dicho que analizarán los resultados en los próximos días, pero cree que este 29N "ha habido una movilización en contra de algo" fruto de un "malestar social" y que frente a esa ola que pedía un cambio las izquierdas no han sido capaces de "responder con una alternativa en positivo lo suficientemente fuerte".