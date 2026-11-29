Cualquier persona puede presenciar el escrutinio

En redes sociales se difunde una imagen que anima a los ciudadanos a presenciar el escrutinio electoral. En concreto, el mensaje dice los siguiente: “El domingo puedes ver cómo se cuentan los votos. El recuento es público. Puedes entrar y verlo, sea donde hayas votado u otro colegio electoral.”

Esto es cierto. La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG) establece que el escrutinio es público.Cualquier persona puede presenciar el escrutinio de cualquier mesa

Tal y como se asegura en la imagen que se difunde en redes sociales, el escrutinio es público. Así lo establece la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG) en su artículo 95.2: “El escrutinio es público y no se suspenderá, salvo causas de fuerza mayor, aunque concurran varias elecciones.”

En la página web de La Moncloa indican que el escrutinio siempre es público. “Cualquier persona puede ir a un colegio electoral, haya o no votado, para presenciar el acto de recuento de las papeletas. También es público el escrutinio definitivo del proceso”, puntualizan.

No obstante, no se puede intervenir ni entorpecer el proceso. Desde la Junta Electoral Central señalan que este acto es público, siempre y cuando lo permita el tamaño de la sala y se respeten las decisiones del Presidente para mantener el orden. De hecho, el Presidente puede ordenar la inmediata expulsión de las personas que de cualquier modo entorpezcan o perturben el desarrollo del recuento.También se puede tomar fotos a las actas que la mesa electoral cuelga en la entrada

Una vez finalizado el recuento, la mesa electoral elabora el acta de escrutinio y la fija en la parte exterior o en la entrada del colegio electoral, según exige el artículo 98.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG). Al tratarse de un documento de exhibición pública en un espacio accesible para garantizar la transparencia, fotografiarla una vez colgada no vulnera la normativa electoral.

En cambio, el acta de la sesión —regulada en el artículo 99 de la LOREG y firmada por el presidente, los vocales y los interventores — no es un documento de exposición pública en la fachada del colegio ni está destinado a la libre difusión general por particulares, ya que contiene los datos identificativos y firmas de los intervinientes. Su difusión pública sin base legal o sin anonimizar puede chocar con la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD), supervisados por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).