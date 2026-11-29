Pedro Sánchez introduce su voto en la urna EFE

El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, ha votado este domingo en Madrid y ha vuelto a pedir una gran participación "por el futuro" de España.

Sánchez ha llegado cerca de las 9:15 horas al colegio electoral Nuestra Señora del Buen Consejo, en el distrito de Moncloa-Aravaca, sin su esposa, Begoña Gómez, quien ha votado por correo en esta ocasión.

En declaraciones a los medios, el jefe del Ejecutivo ha subrayado que "hoy es el día en el que España va a decidir qué futuro quiere para los próximos cuatro años" y ha recordado que en democracia "hay muchos poderes" pero el mayor es el del voto.

Ha pedido una gran participación porque cuanto mayor sea esta "mejor se verá reflejado el sentir y la voluntad de los ciudadanos en el próximo Parlamento" y "mayor fuerza tendrá el Gobierno" para continuar sus políticas.

“Veo una movilización histórica y tengo buenas sensaciones", ha dicho.

Preguntado por si llegaba con nervios, ha dicho que hoy es un día muy importante para España y ha explicado que tras votar pasará el día con su familia, descansando y comerán paella.

Sobre las críticas presentadas por el PP y Vox al voto por correo y el voto exterior, ha señalado que la mejor manera de "despejar cualquiera de estos bulos" es participar, "votar en masa".

El candidato socialista no ha querido entrar a valorar el viaje del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a Ceuta durante la jornada de reflexión y ha agradecido el apoyo de la militancia y la ciudadanía al proyecto que él "encarna".

"A partir de ahí, a esperar el resultado y la voluntad de los ciudadanos", ha agregado.