Varios periodistas siguen la rueda de prensa de Pedro Sánchez en la sede socialista tras las elecciones generales EFE / Juanjo Martín

El presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido esperanza a los militantes y simpatizantes socialistas tras la derrota electoral: "Volveremos a gobernar antes de lo que creen".

Tras acatar el resultado electoral que ha dado la victoria al PP, que podrá gobernar con Vox, Sánchez ha garantizado que no les van a pasar "ni una" cuando cojan la "motosierra" y ha insistido en que el final de hoy será también "un nuevo principio" para el PSOE.

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En una comparecencia en Ferraz donde ha estado rodeado de muchos de sus ministros y otros dirigentes, todos ellos con semblante serio y triste, Sánchez ha reivindicado la esperanza en esta noche "triste" para España, porque el pulso que se libra por la justicia social "no termina nunca" y se lleva a cabo "a veces ganando y otras perdiendo".

Resistencia

El socialista ha reconocido que este no es el resultado deseado por el partido, pero ha incidido en que han logrado "resistir" a pesar de una "coyuntura internacional más que adversa" y ha subrayado que su partido reconoce la victoria del PP "sin sospechas, ni matices ni teorías de la conspiración" porque confía en las instituciones y en sus trabajadores.

No obstante, ha dicho que este reconocimiento no significará "caer en la pasividad" porque la España en la que creen los socialistas "no acaba esta noche" porque mañana "seguirá brillando" en millones de hogares que defienden sus valores. Por eso ha pedido a la sociedad que "resista" y "no se rinda", ya que el PSOE no lo hará.

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Si PP y Vox forman gobierno, ha dicho Sánchez, el PSOE liderará la oposición "con la altura de Estado y la lealtad institucional" que, a su juicio, no han recibido por parte de la derecha. Pero utilizarán todas las herramientas constitucionales para defender los derechos adquiridos: "Estaremos en frente (...) como un dique frente al mar".

Sánchez ha dado las gracias a todos los ciudadanos que han votado por su proyecto, así como a los militantes, apoderados e interventores del partido que se han "batido el cobre contra mentiras e insultos".

Y ha dicho que aunque "mucha gente se irá a la cama" hoy sin tener certezas sobre si seguirán teniendo los derechos "que tenían ayer", el PSOE volverá a gobernar "antes de lo que creemos -ha dicho-". "Este final será también un nuevo principio", ha finalizado.