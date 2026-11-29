Pedro Sánchez, en el momento en que sejerció su derecho al voto en las elecciones generales este domingo EFE

El presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha llamado esta noche al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para felicitarle por su victoria en las elecciones generales celebradas este domingo, han informado fuentes populares.

Con el 92,50% escrutado, el PP encabeza el recuento electoral con 135 escaños, por encima de los 115 del PSOE, un resultado que permitiría a los populares acceder a la presidencia del Gobierno si logran pactar con Vox, que se sitúa en estos momentos en 52 escaños, sumando entre ambos una mayoría suficiente para gobernar.

Feijóo lleva desde las 20.15 en su despacho siguiendo el resultado con algunos miembros de su directiva, entre ellos su número dos, Miguel Tellado. En torno a las 22.40, Feijóo ha recibido la llamada de Sánchez, precisan las fuentes.

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En la sede están también todos los miembros de su directiva, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde José Luis Martínez-Almeida y los expresidentes Mariano Rajoy y José María Aznar.

Fuentes de Moncloa han confirmado la llamada del presidente del Gobierno al candidato popular, que saldrá al balcón en los próximos minutos para saludar a los miles de simpatizantes que abarrotan la calle Génova.

Saiz y Grande-Marlaska también felicitan al PP

Por otra parte, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han felicitado al PP como ganador de las elecciones generales de este domingo, con el 89,97% de los votos escrutados.

Elma Saiz y Fernando Grande-Marlaska al finalizar la rueda de prensa para informar de los datos de las elecciones generales, hoy domingo en IFEMA, Madrid EFE

En la última rueda de prensa celebrada en el centro de datos situado en Ifema, ambos ministros han destacado el "ejemplar" desarrollo de la jornada, con una participación "histórica".

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Antes de dar los resultados provisionales, tanto Saiz como Marlaska han agradecido en nombre del Gobierno a todos los que han hecho posible que la jornada se desarrolle con normalidad, en especial a las fuerzas de seguridad del Estado, los interventores y los apoderados.

Además, han valorado el trabajo de los funcionarios de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, los del Ministerio de Asuntos Exteriores, trabajadores de Correos y el INE y, especialmente, los del Ministerio del Interior que con su labor "han hecho posible unas elecciones de nuevo ejemplares".