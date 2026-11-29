El presidente de la Xunta de Galicia Alfonso Rueda, atiende a los medios tras votar en compañía de sus hijas en la mesa situada en el Centro Gallego de Tecnificación deportiva de Pontevedra EFE

El líder del PPdeG, Alfonso Rueda, ha considerado este domingo que la participación en estas elecciones generales va a ser muy alta porque, si bien todos los comicios tienen relevancia, estos concretamente, a su parecer, son "muy importantes".

En su visita al Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra para ejercer su derecho a voto, ha hecho un llamamiento a la gente para que acuda a depositar su papeleta.

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"Yo creo que es muy bueno" que así sea, ha manifestado, porque este 29N "España se juega mucho y Galicia, por supuesto, también", con su predecesor en la Xunta y al frente de los populares gallegos, Alberto Núñez Feijóo, como candidato a la presidencia del Gobierno.

"España se juega mucho y Galicia, por supuesto, también" Alfonso Rueda

Ha agradecido el mandatario autonómico el trabajo de los participantes en las mesas electorales, de los más de nueve mil apoderados de su partido y también la "normalidad" con la que está transcurriendo esta decisiva jornada.

Paula Prado agradece la "normalidad"

En Santiago, en la compostelana Facultad de Derecho, la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha dicho que "hoy es el día" y ha agradecido la "normalidad" que se respira y la que espera perdure, ha confesado, hasta el final de la jornada.

"Esperamos que al final del día tengamos también esa normalidad en todos los colegios de Galicia y de España", ha deseado, tras dar las gracias por el trabajo en las mesas, por la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad y por la amplia cobertura de los medios de comunicación.