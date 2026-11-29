DNI caducado

Según se acerca la cita electoral, surgen dudas recurrentes sobre la documentación necesaria para acudir a las urnas. Una de la consulta más frecuente es si tener el DNI caducado impide ejercer el derecho al voto.

La respuesta es no. De acuerdo con el artículo 85 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y las indicaciones del Ministerio del Interior, no es necesario que el documento esté en vigor. Eso sí, siempre se tiene que acreditar la identidad con el documento original. Te lo explicamos.Qué dice la ley sobre el DNI caducado para votar

Sí, se puede votar con el DNI caducado. El artículo 85 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que la identificación del elector en el momento de la votación se realiza mediante el Documento Nacional de Identidad (DNI), el pasaporte o el permiso de conducir en los que aparezca la fotografía del titular. La norma, por tanto, exige acreditar la identidad mediante un documento oficial con fotografía, pero no requiere que el documento esté vigente en la jornada electoral.

Así lo confirma también la Junta Electoral Central (JEC) a INFOVERITAS. En España, tanto el DNI como el pasaporte o el permiso de conducir son válidos para acreditar la identidad del votante aunque estén caducados. No obstante, puntualizan desde la JEC, no se admiten fotocopias, siempre debe presentarse el documento original, sea cual sea el elegido.

Para resolver esta duda frecuente de los electores, desde el Ministerio del Interior también han publicado un post en su cuenta oficial de X donde confirman que es perfectamente válido acudir a votar con el DNI caducado