El coordinador general de EHBildu, Arnaldo Otegi, comparece tras las elecciones generales de este 29 de noviembre. EFE/ Miguel Toña

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha avisado de que el gobierno de "extrema derecha" en España puede llevar a "escenarios no deseados", con políticas públicas "muy reaccionarias", pero ha advertido desde "la humildad" a PP y Vox: "A la vieja nación vasca ni nos vais a doblar ni nos doblaréis en la vida".

En el céntrico edificio del Mercado del Ensanche de Bilbao, donde dirigentes y candidatos de EH Bildu han seguido la noche electoral, Otegi ha valorado, entre gritos de "independentzia" de los militantes, los resultados de la coalición soberanista, que ha logrado en Euskadi seis escaños, uno más que en las generales de 2023, lo que, sumado al asiento conseguido en Navarra, permitirá a la formación abertzale tener un grupo fuerte de siete diputados en el Congreso.

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En su intervención, que ha comenzado en castellano diciendo que hoy había cumplido "un sueño", el dirigente abertzale ha señalado que EH Bildu ha conseguido más de 500.000 votos cuando en 2019 tenía 275.000.

Según ha valorado, EH Bildu ha sido "la primera fuerza" en la Comunidad Autónoma Vasca y "en el conjunto de Euskal Herria" en unas elecciones generales.

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En Euskadi, EH Bildu ha sido la fuerza más votada, aunque en número de escaños la victoria ha sido para el PSE-EE al obtener esta formación siete diputados.

Los resultados obtenidos por la coalición soberanista suponen doblar los tres diputados obtenidos por el PNV e igualar el máximo de escaños logrados por la izquierda abertzale en unas generales: los seis logrados bajo la marca Amaiur en 2011, justo después del anuncio del cese de la violencia por parte de ETA.