Una votante ejerce su derecho al voto en las elecciones generales, este domingo, en un colegio electoral de Sevilla EFE

Una mujer de 99 años y un hombre de 88 fallecieron este domingo mientras ejercían su derecho al voto. La mujer falleció en el hospital La Fe de Valencia, según el diario 'Levante-EMV' luego de ser trasladada en ambulancia tras sentirse indispuesta y caer desplomada en el colegio electoral donde se disponía a votar.

El hombre, por su parte, falleció en un colegio electoral de Barcelona al que había acudido a votar a consecuencia de una parada cardiorrespiratoria. Fuentes de la Guardia Urbana y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) han informado a EFE de que el suceso ocurrió pasadas las tres de la tarde.

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Una pelea y un herido

Una pelea entre dos votantes obligó a paralizar durante unos 35 minutos la única mesa electoral de Mondariz Balneario, el municipio más pequeño de Galicia, después de que un apoderado del BNG resultase herido tras ser empujado y caer de un escenario cuando intentaba mediar en la discusión.

El incidente ocurrió sobre las 13.30 horas y el apoderado, sexagenario, tuvo que ser trasladado al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo (Pontevedra) tras golpearse en la cabeza.

Por otra parte, en un colegio de valencia el presidente de una mesa electoral no ha dejado votar a una mujer hasta que se quitado una camiseta con el lema 'Acció Antifeixista' ('Acción antifascista'), lo que ha provocado una queja de Compromís.

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Sin cobertura para usar el DNI digital

También el uso por primera vez del DNI digital para identificarse en las urnas generó algunos incidentes al inicio de la jornada electoral que prontamente fueron solventados. La ministra de Sanidad, Mónica García, fue una de las que se se topó con complicaciones por tener problemas de cobertura al momento de ejercer su voto.

Tampoco han faltado equívocos y dudas respecto a las papeletas para el Senado tras el acuerdo entre PSOE y las formaciones integradas en el Frente Amplio para concurrir conjuntamente en varias circunscripciones bajo la denominación Senado de Progreso. Según algunos interventores, otros han confundido la papeleta de Frente Amplio con la de Frente Obrero.

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En Armilla (Granada) un hombre ha votado este domingo por error en una mesa distinta a la que le correspondía al confundirse con otro elector con el que comparte nombre y primer apellido, una incidencia de la que han levantado acta las dos mesas implicadas y la Junta Electoral Central.

Burriana y Villarroya, los récords

Como en todos los comicios, se han registrado los récord de las votaciones.

Una mesa situada en un polideportivo de Burriana (Castellón) ha sido la primera en constituirse y, como cada cita electoral, el pueblo riojano de Villarroya ha sido el primero en cerrar las urnas al haber votado en pocos minutos todos los electores, aunque sin batir su propio récord porque un voto recibido por correo ha demorado el cierre unos minutos.

Como curiosidad, en Talavera de la Reina los cinco electores censados en el pequeño municipio toledano de Illán de Vacas pasan la jornada al calor de la lumbre, sin televisión, y compartiendo una comida en el colegio electoral, que está ubicado en la casa del alcalde, Javier Bollaín (PP).