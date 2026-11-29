Votación en el CIFP Paseo de los Puentes Carlota Blanco

La participación en las elecciones autonómicas gallegas se ha situado en el 43,77 % a las 14.00 horas, lo que supone un incremento de 4,76 puntos porcentuales respecto al 39,01% registrado a la misma hora en los comicios de 2023.

Según el primer avance de participación, un total de 955.721 electores han ejercido ya su derecho al voto, frente a los 864.707 contabilizados en las anteriores elecciones autonómicas a la misma hora.

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Por provincias, Lugo registra el mayor incremento de participación con un crecimiento de 5,39 puntos más que en 2023, lo que se traduce en un 42,65 % de participación a las 14:00 horas frente al 37,26 % de 2023.

En A Coruña el crecimiento fue de 5,34 puntos; con una participación del 43,76 %, frente al 38,42 % de los anteriores comicios.

En Ourense, el porcentaje alcanza el 43,96 %, 4,93 puntos más que el 39,03 % registrado en las anteriores elecciones.

Por su parte, Pontevedra presenta una participación del 44,16 %, con hasta 3,85 puntos por encima del 40,31 % de 2023.

De este modo, la participación aumenta en las cuatro provincias gallegas en este primer avance de la jornada electoral.

La participación aumenta en las cuatro provincias gallegas en este primer avance de la jornada electoral

Hasta las 14.00 horas votaron 404.673 personas en A Coruña; 341.570 personas en Pontevedra; 112.254 personas en Lugo; y 109.523 personas en Ourense.

La participación en las elecciones generales a nivel nacional de este domingo a las dos de la tarde era del 45,74 por ciento, lo que supone 5,26 puntos más que en los comicios de 2023, según datos del Ministerio del Interior.