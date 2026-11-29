Colegio electoral en Zaragoza EFE

La participación en las elecciones generales de este domingo a las 18.00 horas es del 68,02, por ciento, lo que supone récord histórico, con 14,8 puntos más que en los comicios de 2023 y la mayor cifra de ciudadanos que han votado hasta esta hora en unos comicios, según datos del Ministerio del Interior correspondientes al 76 por ciento de las mesas comunicadas.

Esto significa que a esta hora -dos horas antes de que cierren las sedes electorales- habían ejercido su derecho a voto 22.501.298 electores, frente a los 18.671.607 ciudadanos (el 53,13 por ciento del total) que habían acudido a las urnas a esa misma hora el 23 de julio de 2023.

Se trata de la cifra más alta de participación de la serie histórica de unas elecciones generales, por encima del 63,45% de las celebradas en 1996 que ganó el entonces candidato del PP José María Aznar frente al del PSOE, Felipe González.