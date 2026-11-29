Irene Montero comparece ante la prensa y simpatizantes tras conocer los resultados electorales, este domingo en Madrid EFE

La eurodiputada y cabeza de lista de Podemos por Madrid, Irene Montero, ha anunciado que abandona "la política institucional" tras conocer los resultados del 29-N, en los que no ha obtenido escaño, tras indicar que "la derecha ha ganado las elecciones" y es "una noche de tristeza, de rabia, de miedo".

La candidata a la Presidencia del Gobierno por Podemos no ha conseguido salvar su escaño, cosechando un fracaso sin paliativos y firmando el acta de defunción de los morados, tras más de una década de andadura política.

Abandona la política institucional y su escaño en el Parlamento Europeo y seguirá como militante de base de un partido que mantendrá una presencia testimonial en el Congreso, con dos diputados dentro de otras coaliciones: Uno con ERC (la número 6 por la lista de Barcelona) y otro por Alicante, en una candidatura conjunta con Compromís, IU y Esquerra.

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Montero, una de las protagonistas del Movimiento 15M, no ha podido volver al Congreso ni escondiendo de su campaña la marca de Podemos, y ha llevado casi en soledad la carrera electoral porque sólo ha tenido tirón cuando ha hecho tándem con el candidato de los republicanos catalanes, Gabriel Rufián, uno de los grandes triunfadores de este 29N.

El partido que en sus primeras generales (2015) logró con sus confluencias 69 escaños y 71 en la repetición electoral de 2016, se ha quedado en una formación residual ya que tampoco tiene ninguna fuerza autonómica ni municipal: están desaparecidos de casi todas las comunidades autónomas salvo Murcia (1), Navarra (1) y Extremadura (3 de los 7 escaños que logró la coalición con IU).

Hasta llegar a este desenlace, los morados pasaron por las generales de 2019, con otra repetición electoral incluida, que marcaron el principio del final de la debacle al desplomarse hasta los 35 diputados.

Irene Montero apostó el 29N por salir a torear en solitario al no llegar a un acuerdo con Frente Amplio y este domingo todo lo que ha conseguido ha sido firmar el fin de Podemos al obtener apenas un 0,3% de los sufragios.