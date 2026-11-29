Un votante utiliza el DNI digital para ejercer su derecho al voto EFE

El uso del DNI digital para votar en las elecciones generales de este domingo está produciendo algunas incidencias en algunos colegios de todo el territorio nacional, han informado a EFE fuentes del Ministerio del Interior.

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Unas incidencias que, tal y como aseguran las mismas fuentes, están siendo subsanadas por la Policía Nacional.

Estos comicios son los primeros en los que se puede utilizar para identificarse en las urnas el DNI digital.

Para poder usarlo, las mesas tienen que disponer de un dispositivo de lectura que, según Interior, es seguro.

Para poder usarlo, las mesas tienen que disponer de un dispositivo de lectura que, según Interior, es seguro

Más de 1.755.000 españoles han activado el DNI digital y podrán identificarse de esta forma.