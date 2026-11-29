El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, junto a su esposa, Eva Cárdenas, vota en el colegio electoral CEIP Ramiro de Maetzu de Madrid EFE

El candidato del PP a la Presidencia el Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este domingo que confía en el sistema democrático de España y ha pedido a los ciudadanos que voten sin miedo y con memoria e ilusión en una jornada que decidirá el futuro de España, no solo para los próximos años sino para la próxima década.

"Soy un demócrata y, por tanto, confío en el sistema de mi país y estoy convencido que si alguien quiere violentarle, pues le vamos a pillar", ha declarado el candidato popular.

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"Soy un demócrata y, por tanto, confío en el sistema de mi país y estoy convencido que si alguien quiere violentarle, pues le vamos a pillar" Alberto Núñez Feijóo

Feijóo ha hecho estas declaraciones tras votar, acompañado de su esposa, en el colegio Ramiro de Maeztu, en Madrid, y, preguntado por si confía en la limpieza del sistema, ha dicho que confía en los interventores, apoderados, en las mesas electorales y en la limpieza del escrutinio.

El líder de los populares ha pedido a los ciudadanos que no voten con miedo, que voten con memoria, con convicción y sabiendo que lo que se va a elegir es un gobierno democrático.

"Hoy es un día en el que los españoles cogen el timón y van a decidir el futuro, el destino y la orientación de España", ha agregado Feijóo, quien ha insistido en que desde este 29N puede haber "un antes y un después de la política española en función de los resultados electorales".