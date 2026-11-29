España
Fallece un hombre de 88 años en un colegio electoral de Barcelona
Un hombre de 88 años ha fallecido este domingo en un colegio electoral de Barcelona al que había acudido a votar a consecuencia de una parada cardiorrespiratoria.
Fuentes de la Guardia Urbana y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) han informado a EFE de que este suceso ha ocurrido pasadas las tres de la tarde en el Instituto Carrasco i Formiguera, ubicado en el distrito barcelonés de Nou Barris.
El hombre se ha encontrado mal en la sede del colegio, a donde han acudido sanitarios del SEM. A pesar de los intentos para reanimarlo, finalmente ha fallecido.