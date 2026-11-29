Colegio electoral en Barcelona EFE

Un hombre de 88 años ha fallecido este domingo en un colegio electoral de Barcelona al que había acudido a votar a consecuencia de una parada cardiorrespiratoria.

Fuentes de la Guardia Urbana y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) han informado a EFE de que este suceso ha ocurrido pasadas las tres de la tarde en el Instituto Carrasco i Formiguera, ubicado en el distrito barcelonés de Nou Barris.

El hombre se ha encontrado mal en la sede del colegio, a donde han acudido sanitarios del SEM. A pesar de los intentos para reanimarlo, finalmente ha fallecido.