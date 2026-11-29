Varias personas asistieron este domingo en El Hierro, al entierro de 5 de los 14 inmigrantes fallecidos en un cayuco EFE/ Gelmert Finol

Los 15 migrantes que fallecieron en dos cayucos que llegaron en las últimos días a El Hierro fueron enterrados este domingo en los cementerios de los tres municipios de la isla.

En concreto han sido inhumados los 14 migrantes que llegaron fallecidos el pasado 27 de noviembre a El Hierro a bordo de un cayuco con 98 tripulantes y el hombre que llegó muerto en otra embarcación rescatada este domingo.

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Uno de los migrantes fallecidos ha podido ser identificado gracias al testimonio de sus familiares, también ocupantes de la embarcación en la que viajaban.

Se trata de un hombre joven que fue identificado por sus dos hermanos ocupantes del mismo cayuco. Los familiares de este joven, aún en custodia policial, han asistido a las exequias celebradas en el día de hoy.

El segundo cayuco que llegó este domingo al puerto de la Restinga, en la isla de El Hierro, con 42 personas a bordo EFE/ Gelmert Finol

A los actos funerarios han asistido también autoridades insulares, municipales, miembros de las ONG y numerosos ciudadanos a título particular.