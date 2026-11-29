Centenares de personas esperan para votar en el Pabellón Polideportivo de Milladoiro EFE

Galicia ha registrado un notable aumento de la participación en las elecciones generales, con un 43,77 % de votantes a las 14.00 horas, 4,76 puntos más que en los comicios de 2023, en una mañana marcada por las colas en algunos colegios electorales y los llamamientos de los candidatos a una movilización masiva.

La evolución de la participación durante la tarde determinará si esta tendencia al alza se mantiene durante el resto de la jornada electoral, en la que habrá un segundo avance de participación a las 18.00 horas.

La evolución de la participación durante la tarde determinará si esta tendencia al alza se mantiene durante el resto de la jornada, en la que habrá un segundo avance de participación a las 18.00 horas

El incremento se ha registrado en las cuatro provincias gallegas, aunque con distinta intensidad. Lugo presenta la mayor subida, de 5,40 puntos, hasta el 42,66 %; seguida de A Coruña, con 5,34 puntos más y un 43,76 %; Ourense, con un 43,96 % y un aumento de 4,93 puntos, y Pontevedra, donde la participación alcanza el 44,17 %, 3,86 puntos por encima de 2023.

En el conjunto de España, la participación era del 45,75 %, 5,27 puntos más que en las anteriores generales.

La jornada ha arrancado sin incidencias destacables en la constitución de las 3.912 mesas electorales distribuidas por Galicia, que estaban operativas a las 9:15 horas. La última en constituirse fue una de las mesas del Centro Ágora de A Coruña, cuya apertura se retrasó y donde la Junta Electoral ha ampliado quince minutos el horario de votación.

En Santiago, donde han votado algunos de los principales representantes políticos gallegos, las colas han sido visibles y en algunos colegios ya han votado casi un 50 % de los electores.

La jornada ha transcurrido además con una progresiva mejoría meteorológica tras el paso de un frente durante la tarde y la noche del sábado, de manera que los chubascos de madrugada han dado paso a una alternancia de nubes y claros, con temperaturas que irán bajando hasta dejar un final de día frío.

Representantes políticos

El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, ha votado en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra, donde ha pronosticado una participación muy elevada porque son unas elecciones "muy importantes".

"España se juega mucho y Galicia, por supuesto, también", ha afirmado, en referencia a la candidatura de Alberto Núñez Feijóo a la Presidencia del Gobierno.

Por su parte, la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha votado en la Facultad de Derecho de Santiago y ha confiado en que la normalidad se mantenga durante toda la jornada.

En directo | Elecciones generales del 29N Más información

También ha llamado a la participación el secretario general del PP, Miguel Tellado, candidato por A Coruña, que ha votado en el colegio público de Canido, en Ferrol. Ha definido la jornada como "el día en el que los políticos callamos y habla la sociedad" y ha defendido que "cuantos más españoles participen", más sólida será la decisión de las urnas.

En el BNG, el candidato al Congreso por A Coruña, Néstor Rego, ha votado en el Centro Sociocultural de Figueiras, en Santiago, acompañado por la portavoz nacional, Ana Pontón, que ha ejercido su derecho en el CGAC.

Rego ha pedido una participación masiva para decidir "qué queremos ser como país", mientras que Pontón ha animado a votar "con ilusión y con decisión" y ha reivindicado la voz de las mujeres.

Las candidatas nacionalistas Olalla Rodil, que ha votado en el colegio Illa Verde de Lugo, y Noa Presas, en Ourense, también han apelado a la movilización.

Rodil ha recordado que "costó mucho" conseguir el derecho al voto y Presas ha subrayado que las mujeres tardaron "cientos de años" en conquistar un derecho que ya tenían los hombres.

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha votado en el CEIP Rosalía de Castro de Lugo y ha definido la jornada como "una exaltación de la democracia".

Asimismo, ha animado a participar masivamente para que "nadie decida por cada uno de nosotros".

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha votado en el Centro Sociocultural de Santa Marta, en Santiago, desde el que también ha animado a los gallegos a ejercer su derecho al voto en una jornada importante para la democracia.

La candidata de Frente Amplio al Congreso, Verónica Barbero, ha votado en la escuela infantil El Areal de Baiona.

"Que ninguna mujer quede calladita. Hablemos todas. Este es el poder más maravilloso de la democracia", ha reivindicado, antes de explicar que afronta una jornada intensa, de nervios y emociones, pero con energía y tranquilidad tras la campaña.

Por Podemos, el candidato al Congreso por Pontevedra Lucas Meda ha votado en Trabanca Sardiñeira, en Vilagarcía de Arousa, y Mari Camiña, candidata al Senado, en Bordóns, en Sanxenxo.

Meda ha afirmado que "hoy es el día en el que habla la gente" y ha llamado a los vecinos de Pontevedra a acudir a las urnas.

Los candidatos de Vox también han animado a la participación: María Jesús Morenza, en Ourense, ha deseado una movilización masiva que propicie un "cambio de rumbo en España"; Álvaro Díaz-Mella, en Pontevedra, ha defendido que "una sociedad fuerte se construye con la implicación de todos", y Manuel Fuentes, candidato por A Coruña, ha pedido votar con "sentido común" para "ser partícipes del cambio".