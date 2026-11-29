Simpatizantes en la sede de VOX, en Madrid, donde siguen los resultados de los comicios EFE/Kiko Huesca

Alegría y optimismo en la sede de Vox a medida que avanza el escrutinio, ya que la formación que lidera Santiago Abascal sumaría junto al PP la ansiada mayoría absoluta con la que cumplir la misión que se habían puesto por bandera, echar a Pedro Sánchez del palacio de la Moncloa.

Fuentes del partido informan de que Abascal está siguiendo el escrutinio junto a su núcleo duro en la cuarta planta de la sede del partido en Madrid y que saldrá a saludar al público que poco a poco va tiñendo de banderas de España la calle Bambú en la capital.

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Con el 93,98 por ciento ya escrutado, Vox consigue 52 escaños, 20 más que en 2023, una cifra que desde el partido valoran porque les permitiría conseguir el objetivo número uno que es sacar a Sánchez del Gobierno, como así manifestó Abascal en el cierre de campaña el pasado viernes en Valencia.

"Todos a Bambú. Ven a vivir la noche electoral del 29N con nosotros", ha escrito la formación en su perfil de X.

El ambiente que se respira es la sede del partido es de mucha alegría y optimismo. "Muy muy contentos, estamos cumpliendo el objetivo", señalan las fuentes del partido, que están animando ya en las redes a sus votantes a acercarse a Bambú para arropar a su líder Santiago Abascal, cuando salga a celebrar el resultado al exterior.

"Todos a Bambú. Ven a vivir la noche electoral del 29N con nosotros", ha escrito la formación en su perfil de X.