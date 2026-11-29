El líder de Vox, Santiago Abascal vota en el colegio electoral Pinar del Rey en Madrid, este domingo EFE

El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha pedido este domingo a los españoles que acudan de forma masiva a votar para que "no haya que arrepentirse mañana".

Abascal ha hecho este llamamiento a la participación en las elecciones del 29N después de depositar su voto en el colegio electoral de Pinar del Rey, en el madrileño distrito de Hortaleza.

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"Hoy únicamente quiero animar a los españoles a votar, a una participación masiva, para que no haya que arrepentirse mañana", ha afirmado el líder de Vox, quien ha confiado en que todos aquellos que tienen derecho al voto puedan ejercerlo de manera libre y pacífica, "sin ningún tipo de violencia ni incidente".

Les ha pedido que voten "sin miedo" y "sin pesimismo" y acudan a los colegios electorales "con todo el valor y con toda la esperanza que España merece".

En su opinión, una votación masiva legitima la democracia y es el mayor ejercicio de la soberanía que pueden hacer los españoles y ha negado las tesis que apuntan a que una alta participación beneficia a la izquierda.

En su opinión, una votación masiva legitima la democracia

Aunque ha manifestado que "hay muchos motivos para la inquietud" sobre el sistema electoral, ha insistido en que una participación masiva "pasa por encima de cualquier trampa".

Preguntado por la decisión del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, de pasar la jornada de reflexión del sábado en Ceuta, ha respondido que cada uno la pasa "donde quiere" y que él estuvo con la familia.