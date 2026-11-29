El presidente de VOX Santiago Abascal pronuncia unas palabras en la sede del partido, en Madrid, tras conocer los resultados de las elecciones generales EFE

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha lanzado este domingo el mensaje de "misión cumplida" al haber conseguido sumar mayoría con el PP para evitar la continuidad de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, del que ha dicho: "se va porque le hemos echado todos juntos".

De esta forma se ha dirigido Abascal a los militantes y simpatizantes de Vox concentrados a las puertas de la sede del partido tras la jornada electoral del 29N.

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"¡Se va!, ¿Se va!, !Se va!", ha repetido en tres ocasiones antes de afirmar que Sánchez ya es el pasado.

Además ha subrayado que "ni todo su poder, ni todas sus mentiras, ni todas sus trampas, ni toda su violencia y su intimidación contra Vox," han podido con una movilización mayoritaria del pueblo español.