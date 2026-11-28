El presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo en su visita a Ceuta este sábado, jornada de reflexión del 29N EFE

Tras la convocatoria de las elecciones generales que se celebran este 29 de noviembre (29-N), comenzó ese peregrinaje tradicional de los candidatos a la Presidencia del Gobierno para colocar sus mensajes y propuestas en las jornadas de precampaña y campaña electoral. Hoy fue el momento del apagón de consignas. El día de la reflexión.

Los principales candidatos pasaron la jornada principalmente en familia tras la mencionada intensa campaña, y sus previas del 29-N, aunque el actual presidente del Gobierno y candidato a la reelección por el Partido Socialista (PSOE), Pedro Sánchez, también consiguió sacar tiempo para hacer deporte mientras el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo (PP), marcó la diferencia con un viaje en el que se desplazó a Ceuta en una visita de carácter “personal” al presidente autonómico Juan Jesús Vivas.

Práctica del enduro

Sánchez es un asiduo a practicar deportes como el enduro con bicicleta de montaña en entornos naturales los fines de semana y así lo hizo acompañado por su esposa Begoña Gómez, tal y como se pudo apreciar en un vídeo difundido por su formación.

“Pues tenía ganas de volver a coger la bici. Llevo unas cuanta semanas que no he podido por la campaña y la precampaña”, dijo Sánchez con una gorra roja con el lema “Make science great again” –“haz la ciencia grande otra vez”–, mientras se preparaba para ataviarse con elementos protectores como casco y comenzar a practicar el enduro.

Por su parte, el PP indicó que Núñez Feijóo, antes de estar con su familia en Madrid, viajó a la ciudad autónoma de Ceuta para cumplir “un compromiso personal” con el presidente popular de la urbe, Juan Vivas. Se trata, así, de la sexta visita del líder de los populares a la ciudad autónoma desde finales del pasado mes de julio.

Sin agenda ni actos públicos

Las fuentes de la formación explicaron que Feijóo, que no tenía agenda pública ni iba a participar en actos políticos, pasó allí parte de la jornada de reflexión como muestra de apoyo y solidaridad al pueblo ceutí, y que por la tarde estuvo con su pareja y con su hijo.

El líder popular comenzó su jornada visitando el Santuario de Santa María de África y, tras pasear por las calles de la ciudad autónoma, tomó un café con el presidente Vivas. No quiso marcharse sin antes comprar una camiseta del equipo de fútbol local, la AD Ceuta.

Poco se supo del líder de Vox, Santiago Abascal, salvo la información facilitada por su partido que indicó que pasaría el día en familia “tras mes y medio recorriendo el país”.

Y tras 12.000 kilómetros de campaña, la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, viajó en tren desde la estación madrileña de Atocha hasta Barcelona, para pasar allí el día con su familia. Desde el Frente Amplio destacaron la intensa agenda llevada a cabo estas semanas “recorriendo el país de punta a punta”, entre mítines y conversaciones en mercados, lugares de trabajo y plazas.

Irene Montero, candidata de Podemos, pasó la jornada de reflexión en su domicilio con su familia “reponiendo fuerzas después de dos semanas de campaña electoral”, indicaron desde la formación morada. Durante la mañana, la que fuera ministra de Igualdad salió a pasear al campo junto a su perra Rumba.

Agradecimiento y café

En el día de descanso para ciudadanos y políticos, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y el candidato al Congreso por la provincia de A Coruña Néstor Rego compartieron ayer un café con simpatizantes de la formación en la cafetería Airas Nunes de la capital gallega, Santiago de Compostela, en una jornada de reflexión en la que ambos aprovecharon para hacer balance de la campaña llevada a cabo y agradecer la implicación de la militancia.

El cabeza de lista de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) al Congreso por Barcelona, Gabriel Rufián, comenzó, como el del presidente del Gobierno, con un poco de deporte por la mañana, para oxigenarse después de 15 potentes días de campaña. Otro momento de distensión de su jornada de reflexión llegó al mediodía, cuando el candidato de ERC comió con su familia.

También la día de Míriam Nogueras, cabeza de cartel de Junts en las elecciones, consistió principalmente en pasar buenos ratos con su familia, aunque tampoco descartó practicar un poco de boxeo, una de sus aficiones favoritas.

La cabeza de lista del PNV al Congreso por Gipuzkoa, Maribel Vaquero, acudió durante la jornada de reflexión al mercado de San Martín de San Sebastián, donde realizó declaraciones a los medios.