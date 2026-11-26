Un votante mete en voto en una de las urnas

El Gobierno ha desarrollado una web y una aplicación móvil específicas que estarán disponibles a partir de este sábado para seguir en directo la información provisional de resultados de las elecciones a Cortes Generales del próximo 29 de noviembre.

Según ha informado este jueves el Ministerio del Interior, se podrá acceder a información actualizada sobre la constitución de las mesas, los avances de participación y el escrutinio provisional al cierre de los colegios a través de la web https://resultados.29neleccionesgenerales.com, y la app móvil 'Elecciones Generales 29N', disponible tanto para iOS como para Android.

La app contará con los datos de constitución de las mesas electorales, los índices de participación durante la jornada de elecciones y los resultados provisionales al cierre de los colegios.

Además, el recuento provisional comenzará a difundirse a partir de las 21:00 horas del domingo, tras el cierre de los colegios electorales en Canarias, con gráficos sobre la distribución de los 350 diputados y los 209 senadores, el listado de representantes por partidos, los votos absolutos y porcentuales, y la comparativa con las elecciones generales de 2023.

Otras funciones interactivas

Otra de las principales funciones de ambas plataformas será un simulador de mayorías con el que los ciudadanos podrán ensayar, guardar y editar distintas fórmulas de suma de bloques entre las fuerzas políticas que obtengan representación parlamentaria.

Asimismo, el sistema permitirá realizar consultas específicas por candidaturas o circunscripciones y contará con la opción de guardar comunidades autónomas y provincias en un apartado de favoritos, además de consultar al cierre de las urnas el índice definitivo de participación, la abstención y los votos válidos, en blanco y nulos.

La web y la aplicación retransmitirán en directo las ruedas de prensa oficiales desde el Centro Nacional de Datos durante toda la jornada electoral.

El portal cuenta con diseño adaptativo para móviles y tabletas y cumple con la normativa vigente de accesibilidad para sitios web y aplicaciones del sector público.