Los candidatos de los cuatro principales partidos, Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio) se enfrentan este jueves en último debate de la campaña del 29-N.

Colau suspende a Sánchez en materia de vivienda y le exige expropiar a fondos buitre

La candidata de Frente Amplio, Ada Colau, ha suspendido al gobierno de Pedro Sánchez en materia de vivienda y le ha exigido medidas "contundentes" para reeditar el gobierno de coalición, como expropiar pisos a fondos 'buitre' y bajar los alquileres un 30%.

El primer bloque del debate ha sido sobre vivienda y la candidata de Ada Colau le ha soltado a Sánchez: "Creo que se han hecho cosas bien en el gobierno progresista, pero creo que en materia de vivienda se ha suspendido".

A renglón seguido, la candidata y exalcaldesa de Barcelona ha exigido medidas como expropiar las viviendas en manos de fondos de inversión y bajar por ley los alquileres.

En el turno de réplica, Sánchez ha admitido que la vivienda es el principal problema del país y se ha comprometido a construir más vivienda, rehabilitar más vivienda, proteger mejor a la gente y "sortear" a los gobiernos autonómicos que no quieren aplicar la Ley de Vivienda de 2023.

Colau ha vuelto después a recriminarle a Sánchez que esa ley se aprobó "tarde" porque los precios ya eran muy altos en el mercado, por lo que, a su juicio, hacen falta medidas más ambiciosas. También ha insistido en preguntar a Sánchez si se compromete a expropiar viviendas, a lo que el presidente no ha respondido.

Abascal ha evitado condenar la violencia machista

Los candidatos del PSOE, Pedro Sánchez, y de Frente Amplio, Ada Colau, a la Presidencia del Gobierno han atacado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por pactar con Vox, cuyo líder, Santiago Abascal, ha evitado condenar la violencia machista en el debate protagonizado por los cuatro.

Colau ha pedido a los otros participantes en el debate que condenaran la violencia machista al iniciar sus intervenciones y lo han hecho Feijóo y Sánchez, pero no Abascal.

El líder del Vox se ha revuelto ante las críticas, ha rechazado hablar de violencia machista porque lo pidiera la candidata del Frente Amplio y ha acusado al Gobierno de haber excarcelado e "importado" violadores y haberse rodeado de "una banda de guarros" en el Peugeot, en referencia al coche en el que Sánchez recorrió España ante las primarias de su partido en 2017.

"Tápense un poquito porque el principal machismo es el que ustedes han importado", ha afirmado Abascal.

"No va a condenar la violencia de género porque no la reconoce, y por tanto no merecen gobernar España", ha afirmado Sánchez antes de cargar contra los gobiernos autonómicos en los que el PP ya ha pactado con Vox.

"No sé cómo se puede plantear gobernar con un partido que no condena la violencia machista y que por lo tanto nos pone en peligro a las mujeres", ha añadido Colau.

Feijóo ha dejado claro que el PP condena "cualquier tipo de violencia" y ha asegurado que la violencia machista hay que condenarla "de forma contundente", pero ha advertido a Colau de que el Gobierno de Sánchez es "el que menos ha defendido a las mujeres".

La llegada a plató

Todos fueron recibidos a pie de coche por la presidenta de la Academia de Televisión, María Casado, y sus vicepresidentes, José María Irisarri y Beatriz Maesso. Junto a ellos ha estado también el presidente emérito de la academia, el periodista Manuel Campo Vidal.

La hora de llegada de los candidatos fue sorteada previamente y según el orden establecido el primero en llegar fue el líder de Vox, Santiago Abascal, que ha llegado a las 20.20 horas al plató A de Madrid Content City, de Secuoya Content Group.

El presidente de VOX y candidato a la presidencia del Gobierno Santiago Abascal (2i) a su llegada al debate electoral EFE

Abascal ha elegido para el debate a cuatro una americana azul marino, el mismo color de su corbata, camisa blanca y pantalón gris.

El siguiente en llegar, a las 20.30 horas, ha sido el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con traje de chaqueta azul marino, corbata del mismo color y camisa azul.

Tanto Abascal como Feijóo han contestado a los periodistas que les esperaban a su llegada que estaban tranquilos ante el debate.

El presidente del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno Alberto Núñez Feijóo (c) a su llegada al debate electoral EFE

Tras ambos ha llegado, a las 20.38 horas -dos minutos antes del horario previsto-, la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, sonriente, como el resto, y vestida con chaqueta y pantalón azul marino y una chapa con el nombre de la formación en catalán (Front Ampli) y un pin de la bandera del colectivo Lgtbiq+.

La candidata a la presidencia del Gobierno por Frente Amplio Ada Colau a su llegada al debate electoral a cuatro EFE

"Un poquito", ha contestado Colau cuando le han preguntado, mientras posaba ante los fotógrafos, si estaba nerviosa.

El presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección Pedro Sánchez (i) a su llegada al debate electoral EFE

El último en llegar ha sido el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, también sonriente y tranquilo, quien ha elegido para este debate un traje de chaqueta azul, camisa blanca y una corbata roja. Llevaba además en su solapa un pin de la Agenda 2030.