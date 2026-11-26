José Luis Ábalos durante su declaración en el juicio EFE

El Tribunal Supremo ha calculado que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos estará en prisión hasta el 11 de mayo de 2042 para cumplir la condena que le impuso por corrupción en contratos de mascarillas, mientras que su exasesor Koldo García finalizará su castigo el 2 de noviembre de 2040.

El alto tribunal ha realizado las respectivas liquidaciones de condena, que fijan en un "máximo de cumplimiento" de 15 años y 18 meses de cárcel (6.015 días) y en 15 años (5.475 días) para Ábalos y Koldo García, pese a que fueron condenados, respectivamente a más de 24 y 19 años de prisión.

Tras restar el tiempo que pasaron en prisión preventiva, las comparecencias ante el juzgado y la retirada del pasaporte (cuestiones que también cuentan para la liquidación), el tribunal ha fijado el fin del cumplimiento de condena en el 11 de mayo de 2042, para Ábalos, y el 2 de noviembre de 2040, para García.

Y respecto al tercer sentenciado, el comisionista Víctor de Aldama, fue condenado a 4 años y medio de cárcel, de los que le quedan por cumplir 1.613 días, si bien tiene suspendida su condena con la condición de no delinquir durante cinco años, comparecer semestralmente ante el juzgado y realizar un año de trabajos en beneficio de la comunidad, indica el Supremo.