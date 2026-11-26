Fotografía que muestra material electoral durante una jornada de votación de ciudadanos españoles residentes en Chile EFE

El Tribunal Supremo ha confirmado que los 11.283 españoles nacionalizados por la ley de nietos que ahora residen en España no podrán votar el domingo, ya que estaban incluidos en el listado facilitado por el Gobierno de los que ya tenían el voto suspendido, al margen del censo en que figuren en este momento.

La Sala de lo Contencioso ha rechazado el recurso de reposición de la Abogacía del Estado contra la providencia en la que ordenaba a la Junta Electoral Central (JEC) que garantizase que las 163.355 personas nacionalizadas por la ley de nietos no puedan votar incluso aunque ahora residan en España, salvo las 901 que si acreditaron ser descendientes de exiliados o lo certifiquen antes del 29-N.

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Al respecto, los servicios jurídicos del Estado recurrieron al considerar, entre otros motivos, que la referencia al Censo de Electores Residentes en España (CER) supone una extralimitación que va más allá de lo acordado hasta entonces por la Sala, que solo había actuado ante el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

Pero los magistrados dejan claro que su decisión "ni modificó ni amplió la medida cautelar, se limitó a recordar que la suspensión se refería a las personas incluidas en el listado facilitado por la Administración del Estado, con independencia de la parte del Censo Electoral en que figuren en cada momento".

Es más, la Sala recuerda que su decisión vino motivada por los informes remitidos por la Abogacía y por la Oficina del Censo Electoral, que redujo de 163.355 a 113.326 los afectados tras percatarse de que en esa cifra había 11.283 personas incluidas en el CER, así como menores, personas duplicadas o quienes, incluso, estaban ya inscritos en el CERA con anterioridad a la ley de nietos.

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Las modificaciones comunicadas a la Sala se remitieron "sin dar una explicación comprensible que permitiera entender que un listado de personas que acababa de facilitar la Administración pudiera haber incurrido en esos errores o inexactitudes", añade el tribunal.

Sobre el CER, explica que si se hizo una referencia expresa fue porque la cifra de 11.283 personas del listado del Gobierno inscritas en el censo en España "era un dato desconocido" cuando la Sala acordó la medida cautelar el pasado 10 de septiembre.

Y "como apunta la representación de Vox, ese hecho no podía modificar lo acordado", ya que "esa variación en la residencia no puede ser un medio de eludir la suspensión cautelar acordada".

Esto es así porque "dicha suspensión, como acertadamente señala el Ministerio Fiscal, tenía como destinatarias a personas concretas, con nombre y apellidos facilitados por la misma representación de la Administración del Estado que ahora recurre", dice la Sala.

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Los magistrados recuerdan, además, que la administración electoral tiene identificadas a esas personas, al menos desde el día 5, "tiempo suficiente" para hacer la oportuna revisión de los listados que se facilitarán a las mesas electoral el domingo.

Y también para que la JEC pueda dictar las instrucciones necesarias parar aclarar a las mesas que no podrán introducir en las urnas el voto de las personas que en los listados aparezcan con la inscripción censal suspendida, sino que "deberán ser conservados en el expediente del escrutinio de dichas mesas, con las garantías que entienda necesarias la Administración Electoral".