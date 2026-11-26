Un hombre vota en una urna LMD, destinada para personas nacionalizadas mediante la llamada ley de Nietos), en Buenos Aires EFE

Una gran afluencia de votantes se notó este jueves en varios consulados de España en el exterior. La tendencia se dejó notar especialmente en Buenos Aires, el mayor centro electoral en el exterior para las elecciones españolas.

En Argentina están registradas más de 520.000 personas con derecho a voto, de las cuales unos 331.000 figuran en la sede diplomática de la capital. .

Hasta este miércoles, es decir, a falta de contabilizar los votos de la jornada de este jueves, en Buenos Aires se depositaron 11.158 sufragios: 6.650 en urna, 3.850 por correo y 658 en el repositorio especial para los nacionalizados por la ley de nietos.

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La participación en Venezuela –que es el séptimo país de mayor censo exterior– ya supera la registrada para los anteriores comicios. A cierre del miércoles, en los dos centros habilitados –en Caracas y la ciudad venezolana de Valencia– se habían registrado 11.521 votos, es decir, el 9,46% de los 121.839 registrados en el censo. Esa es cifra ya es superior, a falta de un día de votaciones, a los datos de participación de las anteriores elecciones de 2023, cuando votaron 8.831 personas en Venezuela con una participación del 7,49%.

También los españoles residentes en Panamá continúan votando a pocas del cierre de urnas. A diferencia de los primeros días con largas filas, este jueves se registró menor flujo de votantes.

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Los últimos rezagados también votaron en Berlín antes de que cerrara el plazo en el que se podían aún depositar las papeletas en la urna de la Embajada de España.

En el Consulado General de España en París, uno de los más grandes de Europa con unos 100.000 votantes inscritos, la afluencia en el último día para poder votar fue “una barbaridad”. La participación parisina en la cita electoral no aflojó durante las últimas horas con la llegada de miles de votantes