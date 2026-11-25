Yolanda Díaz EFE

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha emplazado este miércoles al PP, y más en concreto, a su líder, Alberto Núñez Feijóo, a aclarar si derogará los nuevos permisos sociales y por duelo que acaba de aprobar el gobierno si llega a la Moncloa tras las elecciones del 29 de noviembre.

Tras acompañar en la localidad asturiana de Langreo al candidato de Frente Ampliu por Asturias, Juan Ponte, a una reunión con trabajadores, la ministra de Trabajo ha señalado que los dirigentes del PP deben aclarar a la gente si están dispuestos a suprimir los permisos por nacimiento retribuidos de 20 semanas y de 34 semanas para familias monoparentales, así como los diez días por duelo que aprobó ayer el Consejo de Ministros.

"¿Le quiere decir el Partido Popular a la gente trabajadora de nuestro país que va a practicar políticas que causan daño?", se ha preguntado en unas declaraciones a los medios en los que ha señalado que ella lo tiene claro y que por eso no duda en pedir el voto para Frente Amplio, porque quiere gente "sana y digna" que defienda los derechos de la clase trabajadora, de las mujeres, del colectivo LGTBI y porque quiere "una España que es mejor, que es diversa y que crece".

La vicepresidenta segunda ha incidido en que Frente Amplio debe servir en las elecciones del 29N para lo mismo que consiguió Sumar en los comicios de julio de 2023, en los que, a pesar de que Feijóo "fue el primero en la lista" y ganó en votos, se quedó en la oposición porque fue posible reeditar un gobierno progresista de coalición.

"Desde Frente Amplio queremos que Feijóo y Abascal se queden en la oposición" y para eso, ha añadido, el apoyo a esta coalición es fundamental para que se pueda reeditar un gobierno de progreso que permita que el país siga avanzado y la gente trabajadora ganando derechos.