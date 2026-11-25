Pedro Sánchez, en un mitin en Huesca este martes EFE/ Javier Blasco

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles que existen "todas" las garantías para sostener a largo plazo el sistema público de pensiones, el cual goza de una "extraordinaria salud", y ha señalado que su ambición es llevar el Fondo de Reserva, conocido como la 'hucha de las pensiones' hasta los 50.000 millones de euros en el año 2030 si gobierna tras las elecciones del 29 de noviembre.

En una entrevista en TVE recogida por Europa Press, el jefe del Ejecutivo ha destacado que la 'hucha' ha subido desde los 5.000 millones de 2018 hasta los 20.000 millones con los que prevé cerrar 2026.

Sánchez ha defendido el mantenimiento del sistema público de reparto mediante la solidaridad intergeneracional y ha subrayado la necesidad de apoyarse en tres pilares: el alza de los salarios, el aumento de la ocupación y la mejora de la productividad.

Durante su intervención, Sánchez ha vinculado el repunte de la inflación -que ha situado cerca del 5%- a la guerra en Oriente Medio y al consiguiente encarecimiento de la gasolina y el gasoil, asegurando que la medida "más barata" para frenar el coste de la vida es poner fin a ese conflicto.

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Asimismo, ha criticado el reparto de los beneficios del crecimiento en comunidades gobernadas por el PP como Madrid, denunciando que, pese a haber transferido más de 300.000 millones de euros a las autonomías, el Ejecutivo madrileño ha derivado 7.000 millones a la sanidad privada y 5.000 millones a "regalos fiscales a las élites".

La "burbuja inmobiliaria"

Respecto a la vivienda, el presidente ha advertido de que "construir sin regular significa burbuja inmobiliaria", como ocurrió en la crisis financiera de 2008, que obligó a rescatar a los bancos con más de 50.000 millones de euros.

En este sentido, ha acusado a PP y Vox de defender una desregulación que agravaría el problema, y les ha señalado junto a Junts per Catalunya por haber ejercido de "tapón" y "freno" a las iniciativas de regulación del mercado impulsadas durante la legislatura.

Para garantizar el acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes, Sánchez ha reclamado una "mayoría progresista reforzada" en el próximo Congreso de los Diputados que permita avanzar en la intervención pública del mercado, además de construir vivienda protegida y rehabilitar inmuebles.