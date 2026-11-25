Carles Puigdemont tras un acto en Bruselas Archivo El Ideal Gallego

El expresidente catalán y líder de Junts Carles Puigdemont anunció este miércoles su intención de regresar a Cataluña el próximo 12 de diciembre, tras la aplicación definitiva de la Ley de Amnistía por parte del Tribunal Supremo.

Puigdemont tiene previsto volar desde Bruselas hasta Barcelona en la citada fecha y dirigirse "directamente" al Parlamento catalán, donde se organizará un "acto institucional", antes de convocar a los medios el día 17 "para exponer su estrategia" política, según dijo en una rueda de prensa hoy en Bruselas.

El expresidente catalán expuso así sus planes para retornar a España, "nueve años después —concretamente 3.315 días, para ser exactos— de ser destituido ilícitamente de la presidencia de la Generalitat por la aplicación del artículo 155 de la Constitución española", señaló.